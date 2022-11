Atommüllendlager: Experten wollen Zwischenstände mitteilen

Über die Hälfte Deutschlands kommen in Frage

Im Moment kommen 90 Teilgebiete, das entspricht 54 Prozent des Bundesgebiets, in Frage. In einem nächsten Schritt, der Sicherheitsuntersuchungen einschließt, soll die Zahl der denkbaren Standorte auf ungefähr zehn reduziert werden. Auf dem Weg dahin werden verschiedene Untersuchungen, Analysen und Messungen gemacht mit dem Ergebnis, dass Regionen in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Am Schluss kommen nur Teilgebiete der Kategorie A weiter. Auf einer Zwischenstands-Pressekonferenz, wie sie Stefan Studt vorschlägt, könnten Regionen zeitnah erfahren, wie gut oder schlecht sie bewertet wurden.

Ist der Granit geeignet?

Viele Bürgerinnen und Bürger sprachen dem BGE Vertrauen aus und begrüßten das transparente Vorgehen. Dennoch wurden auch Ängste deutlich. In einer dünn besiedelten Grenzregion schwinge die Befürchtung mit, für ein Endlager prädestiniert zu sein. Studt bekräftigte aber immer wieder: "Grenzregion ist kein Kriterium. Das einzige Kriterium, das relevant ist, ist die Geologie." Auf die Frage, warum der Saldenburger Granit noch im Rennen sei, obwohl das Gestein zerklüftet sei, antworteten die Experten: Das Teilgebiet, das sich über Bayern und Baden-Württemberg erstreckt und in das der Granit im Bayerischen Wald fällt, umfasst 36.000 Quadratkilometer. Es sei davon auszugehen, dass innerhalb dieser großen Fläche ein Gebiet zu finden ist, in dem das Gestein nicht zerklüftet ist. Aber weitere Analyse stünden dazu noch an.