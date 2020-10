Atommüll-Zwischenlager am KKW Grafenrheinfeld wird unabhängig

Platz für 54 Castorbehälter geplant

Insgesamt sollen 54 Castoren in dem Zwischenlager stehen. Ursprünglich wurde das Lager für 88 Castoren konzipiert. Die Genehmigung für das Atommüllzwischenlager am Kernkraftwerk (KKW) in Grafenrheinfeld läuft bis 2046. Für den gesamten Rückbau des KKW Grafenrheinfeld geht das Unternehmen von einem Zeitraum zwischen zehn und 15 Jahren aus. Das KKW Grafenrheinfeld war im Juni 2015 nach 33 Betriebsjahren abgeschaltet worden. 2035 soll vom gesamten Kernkraftwerk nichts mehr zu sehen sein.

Zwischenlager vom Bund betrieben

Für die Haftung und den Betrieb der Atommüllzwischenlager an den bayerischen Kernkraftwerk-Standorten Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt, Gundremmingen im Landkreis Günzburg und Isar bei Landshut ist seit Anfang 2019 der Bund verantwortlich. Dafür hatte das Bundeskabinett im Oktober 2016 einen Gesetzentwurf zur "Umsetzung der Empfehlung der Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernausstieges" ausgearbeitet.

Für den Betrieb der Zwischenlager ist die "Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung" mit Sitz in Essen verantwortlich. Kritiker beklagten zuletzt, dass damit die Verantwortung für die Atommüll-Lagerung und Entsorgung von den Betreibern auf den Steuerzahler übergeht. Die Betreiber hatten im Juli 2017 insgesamt 24,1 Milliarden Euro in die öffentlich-rechtliche Stiftung "Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung" für die Zwischen- und Endlagerung eingezahlt.