Atommüll im Granit? Bundesgesellschaft muss nacharbeiten

Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager für Deutschland ist die erste Phase der Bürgerbeteiligung beendet. Seit Februar hatte die sogenannte Fachkonferenz Teilgebiete getagt. An drei Terminen sind online Hunderte Vertreterinnen und Vertreter aus Bürgerschaft, Kommunen und Wissenschaft zusammengekommen. Sie haben vor allem sehr viele Fragen zusammengetragen, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) im weiteren Verfahren noch beantworten muss.

Datengrundlage für die Endlagersuche ist löchrig

Für Bayern besonders relevant ist das Wirtsgestein Kristallin (Granit): Es kommt in weiten Teilen Nord- und Ostbayerns vor. Zwei Drittel der Fläche des Freistaats sind deshalb noch als möglicher Endlagerstandort im Suchverfahren. Die Fachkonferenz hat festgestellt, dass die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zum Kristallin noch viel mehr Daten auswerten muss – was diese zugesichert hat. Und die BGE soll nachbessern bei der Berücksichtigung von Vulkanismus, Bruchzonen und Bewegungen des Gesteins – dazu sind inzwischen weitere Forschungsvorhaben beauftragt.

Im März gibt es Neuigkeiten zum Suchverfahren

Zu den anderen möglichen Wirtsgesteinen Ton und Salz gab es von der Fachkonferenz jedoch ähnliche Hinweise. Insgesamt hat sich damit die Wahrscheinlichkeit für ein Atommüll-Endlager in Bayern noch nicht verändert. Weiterhin sind 54 Prozent des Bundesgebiets im Suchverfahren, darunter Teilgebiete in fast jedem Bundesland. Salz kommt vor allem in Norddeutschland vor, Granit vor allem in Süddeutschland, Ton im Norden und im Süden. Erst im März will die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit einem Konzept an die Öffentlichkeit treten, wie die Endlagersuche in den kommenden Jahren weitergehen soll.

Beteiligte aus dem Fichtelgebirge zufrieden

Nach dem Ende der ersten Bürgerbeteiligungs-Phase für die Suche nach einem Atommüll-Endlager ziehen Beteiligte aus dem Fichtelgebirge trotzdem ein positives Fazit. Durch das Engagement von Vertretern aus dem Landkreis Wunsiedel sei das Bewusstsein in der Region für die Endlagersuche besonders hoch, sagte der Geschäftsführer des Naturparks Fichtelgebirge, Jörg Hacker, dem Bayerischen Rundfunk. Er hat als Verbandsvertreter die Konferenzen mit vorbereitet. "Das ist zu diesem frühen Zeitpunkt erstmal das Wesentliche, dass sich Bürger und Kommunalvertreter dafür interessieren", so Hacker.

Die Bürgermeisterin von Marktleuthen, Sabrina Kaestner (CSU), die wie Hacker Mitglied des Vorbereitungsteams für die Fachkonferenzen war, stellt heraus, wie viel zusätzliches Wissen sich Vertreter aus dem Fichtelgebirge bereits in diesem Stadium des Verfahrens angeeignet hätten. Es sei ihr wichtig, Möglichkeiten zur Beteiligung frühzeitig zu nutzen, anstatt später überrascht zu werden.

Endlager soll 2031 gefunden sein

Die Suche nach einem Atommüll-Endlager für Deutschland ist im Jahr 2017 auf einer "weißen Landkarte" neu begonnen worden. Vorgesehen ist eine maximale Bürgerbeteiligung, um die Akzeptanz des Verfahrens zu erhöhen. Im September 2020 hatte die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) einen ersten Zwischenbericht vorgestellt. Darin hat sie insgesamt 90 Teilgebiete benannt, die prinzipiell für ein Endlager in Frage kommen. Dieser Suchraum soll in den kommenden Jahren Schritt für Schritt eingeengt werden. Gefunden sein soll ein Standort für das Endlager bis zum Jahr 2031.