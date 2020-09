Atommüll: Gundremmingen hofft auf Fortschritte bei Endlagersuche

Ende des Jahres 2021 soll das Kernkraftwerk in Gundremmingen vom Netz gehen. Direkt daneben steht ein Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll. Dessen Betrieb ist genehmigt bis zum Jahr 2046. Noch ist unklar, wie es dann mit dem radioaktiven Müll weitergehen soll.

Gundremmingen will Zwischenlager möglichst bald schließen

Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) sagte dem BR im Vorfeld der Veröffentlichung des Zwischenberichts zur Endlagersuche, er sei skeptisch, dass die Suche jetzt schneller vorangehe und der Zwischenbericht wesentlich neue Ergebnisse bringe. Er wünsche sich endlich Klarheit, was einen Endlagerstandort angehe, damit das Zwischenlager so schnell wie möglich geschlossen werden könne.

Der bisher bekannte Zeitplan der Bundesgesellschaft für Endlagersuche (BfE) sieht nicht vor, dass bis dahin bereits ein Endlager zur Verfügung steht. Bis zum Jahr 2031 will man ein Endlager gefunden haben, erst 2050 sollen die ersten Behälter dort eingelagert werden können.

Schwäbische Alb wird auf Eignung für Endlager geprüft

Auch in der Region Ulm und Neu-Ulm, also in den Nachbarlandkreisen zu Günzburg wird man die Veröffentlichung des Zwischenberichts interessiert verfolgen: Die Schwäbische Alb war vom BfE zu Beginn der Suche nach einem Endlager als einer von vielen theoretischen Orten genannt worden, der aufgrund seiner geologischen Voraussetzung möglicherweise für ein Endlager in Frage käme.