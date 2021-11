Atommüll: Forschungsprogramm soll Zwischenlagerzeit verlängern

Die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung hat ein Forschungsprogramm zur Verlängerung der Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle gestartet. Das Forschungsprogramm bilde die Grundlage dafür, die Sicherheit der Zwischenlagerung auch über den bisher genehmigten Zeitraum nachzuweisen. Die Atommüll-Zwischenlager an den bayerischen Standorten Grafenrheinfeld, wo im Mai ein neues Zwischenlager vorgestellt wurde, und in Gundremmingen laufen noch bis Ende 2046. Mit einem betriebsbereiten Endlager für hochradioaktive Abfälle wird in Deutschland jedoch erst ab 2050 gerechnet.

Wie verändern sich die Brennelemente über die Jahre?

Im Rahmen des Forschungsprogramms wird das Materialverhalten von Brennelementen untersucht. Dabei geht es laut einem Sprecher der BGZ um die Frage, wie sich die Brennelemente über die Jahre in den Castoren verändern. Um den Alterungsprozess zu erforschen, werden baugleiche Brennelemente nach längerer Lagerung in Castoren in Schweden untersucht. Bei Dichtungen an Castoren werden entsprechende Untersuchungen in Frankreich vorgenommen. An bayerischen Zwischenlager-Standorten werden laut dem BGZ-Sprecher keine Brennelemente und keine Castoren in Fragen ihrer Materialbeschaffenheit bzw. ihren Veränderungen bei längerer Lagerung untersucht.

Forschungsprogramm "großer Schritt" zur Verlängerung der Zwischenlager

Auf Einladung der BGZ diskutierten Expertinnen und Experten die wissenschaftlichen, technischen und genehmigungsrechtlichen Aspekte, die mit der notwendigen verlängerten Zwischenlagerung hochradioaktiver Abfällen einhergehen. Der technische Geschäftsführer, Wilhelm Graf, erklärte: "Durch unser Forschungsprogramm sind wir einen großen Schritt vorangekommen mit unseren Vorbereitungen auf die verlängerte Zwischenlagerung. Unser Programm zeigt den Forschungsbedarf auf und gibt einen Überblick über unsere Forschungsstrategie sowie die diesbezüglichen Aktivitäten."

Radioaktive Abfälle "sicher und zuverlässig" aufbewahrt

Die Genehmigungen für die Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle sind in Deutschland auf 40 Jahre befristet. Die BGZ will rechtzeitig neue Genehmigungen beantragen, um die radioaktiven Abfälle bis zu ihrer Abgabe an ein Endlager "sicher und zuverlässig" aufzubewahren. Dabei führte die BGZ einen breiten fachlichen Austausch auf nationaler und internationaler Ebene. Im Rahmen von konkreten Forschungsvorhaben arbeite die BGZ mit Partnern aus der Industrie sowie Forschungsinstituten, Universitäten und Behörden zusammen.