Atommüll-Endlagersuche: Niederbayerns Landräte wappnen sich

Während momentan die Laufzeit-Verlängerung der Atomkraftwerke die Schlagzeilen bestimmt, geht im Hintergrund die Suche nach einem Atommüll-Endlager in Deutschland weiter. Niederbayerns Landräte und Oberbürgermeister unterzeichnen deshalb am Donnerstagnachmittag in Deggendorf eine Vereinbarung für eine eigene Koordinierungsstelle.

Experte soll Standortsuche begleiten

Ein Experte dieser Stelle soll den gesamten Prozess der Standortsuche kritisch begleiten. Der Regierungsbezirk Niederbayern will sich so wappnen, sollte zum Beispiel der Saldenburger Granit im Bayerischen Wald in die engere Standort-Auswahl kommen. Vorbild ist Oberfranken, hier gibt es schon eine Koordinierungsstelle.

Gemeinsame Finanzierung

Mit der Unterzeichnung erklären sich alle niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte bereit, die Stelle gemeinsam zu finanzieren. Angesiedelt ist sie am Landratsamt in Freyung. Nach der Unterzeichnung kann die Vollzeit-Stelle ausgeschrieben werden. Gesucht wird eine Fachkraft aus dem Bereich Geo- und Umweltwissenschaften, Umweltpolitik, technischer Umweltschutz sowie eine Halbtags-Assistenzkraft.

Drei Gesteinsformen kommen in Frage

Im September 2020 veröffentlichte die Bundesgesellschaft für Endlagerung eine Karte aller Gebiete, die rein unterirdisch im Moment als grundsätzlich geeignet bewertet wurden. Mehr als die Hälfte des Freistaats kommt demnach in Frage. Nach und nach sollen die Gebiete nach bestimmten Kriterien und Sicherheitsuntersuchungen eingegrenzt werden. Grundsätzlich kommen drei Gesteinsformen in Frage: Ton, Salz und Granit.

Saldenburger Granit seit Jahrzehnten im Gespräch

Der Saldenburger Granit ist seit Jahrzehnten als Standort im Gespräch. Die Region um die Gemeinden Thurmansbang und Saldenburg befürchten, in die engere Auswahl zu kommen, weil zumindest ein Kriterium erfüllt wäre: Rund um das Wirtsgestein gibt es keine dichte Wohnbebauung.

Die Gegner argumentieren mit dem Nationalpark Bayerischer Wald. Ein Atommüllendlager könne nicht 25 Kilometer vor dem Nationalpark gebaut werden.