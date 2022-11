Angst vor Endlager in Niederbayern: Fragestunde für Bürger

Wohin mit dem radioaktiven Müll, wenn die Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden? Die Suche nach einem Standort für ein Endlager läuft. Und klar ist: Keine Region möchte es haben. Es gibt Ängste und Befürchtungen – auch in Niederbayern.

Möglicher Standort: Saldenburger Granit im Bayerischen Wald

Der Saldenburger Granit im Bayerischen Wald ist eines von 90 Teilgebieten, die im Moment als Standorte im Rennen sind. Um zu vermitteln, welche Kriterien bei der Suche nach einem Endlager eine Rolle spielen, kommen die Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) jetzt in die Region. Die BGE führt Erkundungsarbeiten durch und leitet die geologische Suche. In Hauzenberg wollen die Geschäftsführer aber auch Bürger zu Wort kommen lassen und Fragen beantworten. "Es soll Raum geben für Bedenken und kritische Fragen", sagt der Passauer SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Schätzl, der die BGE in die Region eingeladen hatte.

Infoveranstaltungen in ganz Deutschland

Die BGE tourt schon länger durch Deutschland. Zuletzt waren die Experten in Thüringen und in Schleswig-Holstein unterwegs. Ihr Ziel: Informieren, das Verfahren erklären und für Akzeptanz werben – auf großer Fläche. Denn die 90 Teilgebiete, die im Moment noch als Standorte in Frage kommen, entsprechen etwas mehr als der Hälfte Deutschlands.

Bis 2031 - Zeitplan nicht zu halten

BGE-Geschäftsführer Stefan Studt hat angekündigt, in Hauzenberg auch über den aktuellen Zeitplan zu sprechen. Der dürfte sich nämlich nach hinten verschieben. Das Ziel, bis 2031 einen Standort zu finden, ist offenbar nicht mehr zu halten: "Zu einem transparenten und glaubwürdigen Verfahren gehört auch, faktenbasiert über den weiteren Zeitplan ins Gespräch zu kommen", verspricht Studt. Medienberichten zufolge dauert die Suche bis mindestens 2046.

Niederbayern und Oberfranken beobachten Verfahren kritisch

Für die Lagerung kommen im Moment drei Gesteine in Frage: Granit, Salz und Ton. Größere Vorkommen von Granit gibt es im Fichtelgebirge, im Oberpfälzer Wald und im Bayerischen Wald. Für Niederbayerns Landräte ist es erklärtes Ziel, ein Endlager zu verhindern. Um sich zu wappnen, schaffen sie eine gemeinsame Koordinierungsstelle. Ab dem kommenden Jahr soll ein Experte das Beteiligungsverfahren kritisch begleiten. In Oberfranken gibt es so eine Koordinierungsstelle bereits.

Wie läuft die Suche nach einem Endlager ab?

Die Suche läuft in drei Phasen ab. Im Moment befindet sie sich am Ende der ersten Phase. Das heißt: In einem ersten Schritt wurde rein unterirdisch geprüft, welche Regionen in Frage kommen. Das Ergebnis wurde 2020 im "Zwischenbericht Teilgebiete" vorgestellt: 90 Teilgebiete sind im Rennen. Der Salzstock Gorleben ist nicht darunter. In einem Beteiligungsprozess konnten sich daraufhin Bürger, Wissenschaftler und Politiker online mit einbringen. Ihre Argumente wurden der BGE übergeben, die nun dabei ist, einen Vorschlag auszuarbeiten, welche Regionen in die engere Auswahl kommen. Die Zahl der denkbaren Standorte soll auf ungefähr zehn reduziert werden. Das wird laut BGE mehrere Jahre dauern. In diesem Stadium befindet sich die Endlagersuche gerade.

Endlagersuche: Naturschutzgebiete oder Großstädte scheiden aus

In Phase zwei geht es um Bedingungen jenseits der Geologie. Es soll überirdisch geschaut werden, welche der zehn Teilgebiete ausscheiden, weil oberhalb Naturschutzgebiete oder Großstädte liegen. In Phase drei sollen Geologen unterirdisch Gestein untersuchen – an mindestens zwei Standorten. Abschließend entscheidet der Bundestag per Gesetz über den Standort.

Generell gilt: Für die Standort-Suche ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) verantwortlich. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) liefert die wissenschaftlichen Ergebnisse für das BASE.