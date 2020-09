Atommüll-Endlager: Geologe überrascht von Standort-Liste

Der Geologe Andreas Peterek vom Geopark Bayern-Böhmen mit Sitz in Parkstein ist überrascht, dass eine Fläche von 54 Prozent der Bundesrepublik für die weitere Suche nach einem Atommüll-Endlager geeignet sein sollen. Das sagte der Experte dem Bayerischen Rundfunk in einer Reaktion auf die Veröffentlichung einer Liste von Teilgebieten, in denen die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) geologisch eine Lagerung für möglich hält.

Untergrund-Beschaffenheit könnte gegen Endlager sprechen

Dass die Karte der BGE mit den Teilgebieten weite Teile Bayerns zeige, die nicht ausgeschlossen werden könnten, zeige, "dass man sehr viel noch nicht weiß", so Peterek wörtlich. Im westlichen Teil Nordbayerns sei es eine große Fläche, von der man noch nicht wisse, was überhaupt im Untergrund da sei. Man gehe davon aus, dass gewisse Wirtsgesteine in einer Tiefe von 300 bis 1.500 Metern Tiefe vorhanden seien. Aber die Bohrungsdaten seien noch nicht flächendeckend - deshalb könne man die Teilgebiete noch nicht detaillierter ausweisen.

Experte sieht gelassen in die Zukunft

Peterek ist ohnehin davon überzeugt, dass Nordostbayern nicht den bestmöglichen Standort für eine Atomendlager biete. Man müsse nämlich auch geologische Faktoren einbeziehen: So gebe es Bruchzonen und Vulkanismus in der Nähe. Unklar sei neben anderen Faktoren auch, wie weit man die Sicherheitszone um die Vulkane ziehen muss. Im Fichtelgebirge und dem nördlichen Oberpfälzer Wald gebe es außerdem den Einfluss des Egergrabens mit sehr jungen Bruchzonen und aktivem Vulkanismus. "Deshalb sehe ich das sehr gelassen in der weiteren Entwicklung", so Peterek.

Geologe vom Ausscheiden Gorlebens überrascht

Überrascht zeigte sich der Experte aber davon, dass Gorleben als geeigneter Standort bereits zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens ausgeschieden ist. Nachdem dort schon so viele Milliarden Euro investiert worden seien, sei das auch eine kleine Ohrfeige für diejenigen, die Gorleben immer als einen sicheren Standorten betrachtet haben, sagte Peterek.