AKW Isar 2: Leben im Schatten des Kühlturms

Rund 165 Meter ist der Kühlturm des Kernkraftwerks Isar 2 hoch. Höher als die Martinskirche im nahegelegenen Landshut und mitsamt der Wasserdampfwolke ein markantes Symbol für die Region. Noch läuft der Betrieb im letzten verbliebenen Kernkraftwerk Bayerns. Und die Debatte darüber, wie es mit der Technologie angesichts steigender Energiekosten und drohender Engpässe weitergehen soll, wird ohnehin bundesweit geführt.

Atomausstieg zum Jahresende oder doch Weiterbetrieb?

Der Atomausstieg zum Jahresende, ein Streckbetrieb bis Mitte 2023 oder die als unwahrscheinlich gehandelte Möglichkeit, den Ausstieg aus der Kernenergie generell rückgängig zu machen – die Optionen sind vielfältig. Die Bundesregierung prüft derzeit in einem Stresstest, ob die drei noch laufenden Kernkraftwerke in Deutschland vielleicht doch über den Jahreswechsel hinaus gebraucht werden.

Besonders auswirken wird sich das Ergebnis dieser Debatte in den Gemeinden Niederaichbach und Essenbach im Landkreis Landshut. Auf deren Gebiet liegt der Meiler Isar 2.

Bei den Anwohnern ist das Atomkraftwerk immer präsent

Julia Haider ist in Niederaichbach aufgewachsen, lebt hier seit über 30 Jahren. Schon in ihrer Kindheit ist das Kernkraftwerk immer präsent, erzählt sie. Viel Positives sei ihr von klein auf erzählt worden, Schulausflüge in das Kraftwerk, damals ein Erlebnis: "Es ist die Wolkenmaschine, wie den Kindern erzählt wird. Und es wird auch immer gesagt, dass wir keine Angst haben sollen, alles ist super sicher. Irgendwann hört man dann von ‚Atomkraft – Nein Danke!‘-Aktionen und von Unglücken in anderen Ländern. Dann macht man sich Gedanken."

Diese Gedanken, sagt Julia Haider, habe sie aber relativ schnell wieder verworfen. Anders sei das Leben nicht möglich, mit dem Kernkraftwerk "vor der Haustüre". Gleichwohl würden auch viele Arbeitsplätze und Steuereinnahmen damit einhergehen, die Region profitiere.

Kernkraftwerk als Wirtschaftsmotor für die Region

Das wird unter anderem im Nachbarort Essenbach sichtbar. Eine neue Musikschule, die moderne Veranstaltungshalle ‚Eskara‘ direkt gegenüber – schmucke Bauten, beide in Sichtweite von Isar 2. Der Ort habe gute Einnahmen erzielt, dadurch habe auch der ganze Landkreis profitiert, erzählt Bürgermeister Dieter Neubauer (CSU): "Wenn man von dieser Aufsteiger-Region Landshut spricht, hängt das – auch wenn das manche nicht so gerne hören – sicherlich auch mit dem Kernkraftwerk zusammen. Jetzt sind noch immer um die 500 Beschäftigte dort, aus unserer Region, aus unserem Gemeindebereich oder aus Niederaichbach. Und ich denke, es war schon auch ein gewisser Wirtschaftsmotor."

Ein Wirtschaftsmotor, der verstummen wird, da hat Neubauer keine Zweifel. An den "Ausstieg vom Ausstieg" glaubt er nicht, befürwortet aber einen Streckbetrieb über das Jahresende hinaus. Weiterer Atommüll würde nicht anfallen, schließlich könnten die derzeit eingesetzten Brennstäbe noch für einige Monate weitergenutzt werden.

Es gehe ihm dabei um die Versorgungssicherheit in einer Extremsituation – und nicht darum, noch einmal mit seiner Gemeinde weiterzuverdienen: "Auf Dauer gesehen müssen wir so oder so ohne die Millionen von PreussenElektra (Betreiberfirma, Anm. d. Red.) planen, die wir früher bekommen haben. Und darum war es wichtig, dass man sich möglichst schnell auf die Situation eingestellt hat und dabei versucht, die laufenden Kosten zu decken." Essenbach, sagt Neubauer, sei vorbereitet auf den Atomausstieg. Schließlich war über Jahre klar: Am 31. Dezember 2022 soll Schluss sein.

Die Grünen: Streckbetrieb muss letzter Ausweg sein

An diesem Datum will Rosi Steinberger (Bündnis 90/Die Grünen) unbedingt festhalten. Vom Stresstest der Bundesregierung erhofft sich die Landtagsabgeordnete Klarheit: "Meine grundsätzliche Erwartungshaltung ist, dass der Stresstest besagt, wie wir über den nächsten Winter kommen."

Ein Streckbetrieb, also die Weiternutzung von bereits eingesetzten Brennelementen über die erste Jahreshälfte 2023, dürfe dabei nur der letzte Ausweg sein, so Steinberger: "Ich gehe jetzt davon aus, dass man alle anderen Mittel zuerst prüft. Dass man wirklich Strom spart, dass man andere Brennstoffe testet, dass man versucht, dieses Mittel zu vermeiden. Das muss das Letzte sein, wenn einem keine anderen Möglichkeiten mehr bleiben."

Atomkraft weiterhin in Deutschland zu betreiben, gar neue Brennelemente einzusetzen, sei ein No-Go, so die Grünen-Politikerin: "Das darf es nicht mehr geben, denn das wäre der Wiedereinstieg in die Atomwirtschaft und das lehnen wir strikt ab."

Das Ergebnis des Stresstests wird noch im August erwartet. Damit rückt auch die Entscheidung näher, wie es mit dem Kernkraftwerk Isar 2 weitergehen wird – und wie lange die Dampfwolke aus dem Kühlturm noch das Bild der Region um Landshut prägen wird.