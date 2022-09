Atomkraftwerk Isar 2 geht im Oktober eine Woche vom Netz

Das Atomkraftwerk Isar 2 in Essenbach bei Landshut geht im Rahmen der Vorbereitungen auf einen möglichen Weiterbetrieb nach Jahresende ab dem 21. Oktober für voraussichtlich eine Woche vom Netz. Das gab der Kraftwerkbetreiber PreussenElektra Freitagmittag in einer Presseerklärung bekannt.

Weiterbetrieb bis März 2023

Während des Stillstandes werden die Druckhaltervorsteuerventile revidiert. Dabei werden die Ventile ausgebaut, die Ventilsitze eingeschliffen und abschließend wird ihre Funktionsfähigkeit geprüft, so der Betreiber. Mit Abschluss dieser Arbeiten schafft das Atomkraftwerk die Voraussetzungen für einen unterbrechungsfreien Betrieb bis zum planmäßigen Abschalten im März 2023.

Arbeiten mit Aufsichtsbehörde abgestimmt

In der Diskussion um die mögliche Laufzeitverlängerung war bekannt geworden, dass für einen Betrieb über das Jahresende hinaus die Ventile noch einmal gewartet werden müssen. Die erforderlichen Arbeiten wurden den Angaben zufolge im Vorfeld mit der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde abgestimmt.

Nach dem geplanten Wiederanfahren des Reaktors Ende Oktober kann die Anlage laut PreussenElektra mit dem bestehenden Reaktorkern bis voraussichtlich März 2023 weiterlaufen und Strom produzieren.

Klarheit über Weiterbetrieb Anfang Dezember

Die Bundesregierung will spätestens Anfang Dezember entscheiden, ob die Meiler Isar 2 und Neckarwestheim in Baden-Württemberg im ersten Quartal 2023 als Notreserve in einem Streckbetrieb weiter Strom produzieren sollen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte kürzlich mitgeteilt, derzeit spreche vieles für diesen Streckbetrieb, da die europäische Stromproduktion in Frankreich wegen dort ausgefallener Atomkraftwerke nicht ausreichend gesichert sei.

Atomausstieg würde faktisch gekippt

Damit würde die zum Jahresende eigentlich anstehende Vollendung des Atomausstiegs in Deutschland faktisch gekippt, einzig der Meiler Emsland soll den jüngsten Aussagen Habecks zufolge zum 31. Dezember wie geplant außer Dienst gehen. Bei dem Streckbetrieb werden keine neuen Brennstäbe in den Meilern eingebaut, vielmehr wird durch eine Konfiguration versucht, die noch vorhandene Energie weitestmöglich zu gewinnen.