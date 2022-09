Atomkraftwerk Isar 2: Der Weiterbetrieb ist schon vorbereitet

In der Debatte um eine Laufzeitverlängerung für die drei letzten deutschen Atomkraftwerke drängt der Kraftwerksbetreiber PreussenElektra auf eine rasche Entscheidung. Konzernchef Guido Knott stellte jetzt in einem BR-Interview klar, dass ein Weiterbetrieb des Atommeilers Isar 2 bei Landshut prinzipiell möglich sei.

Weiterbetrieb von Isar 2 ist schon vorbereitet

"Die Zeit wird knapp", sagte Knott zum BR: "Wir haben jetzt vier Monate vor dem endgültigen, planmäßigen Abschalten dieser Anlage. Insofern wäre es falsch, diese Zeit einfach verstreichen zu lassen." Der Weiterbetrieb von Isar 2 sei vorbereitet: "Wir können diese Anlage – wenn es gewünscht ist – weiterbetreiben." Der Kraftwerksbetreiber drückt dabei aufs Tempo: "Wir brauchen schnellstmöglich eine Aussage."

PreussenElektra nennt keine Deadline

Zwar werde PreussenElektra kein fixes Datum nennen, ab dem der Weiterbetrieb gegebenenfalls nicht mehr möglich ist, klar sei aber: "Wir werden uns, sobald die Bundesregierung diese Entscheidung getroffen hat, mit den Verantwortlichen an einen Tisch setzen und sagen und besprechen, was geht und was eben auch nicht geht." Die Anlage sei sicher und in einem "absolut neuwertigen Zustand", so Knott. Schon allein deswegen könne sie weiterbetrieben werden.

Mitarbeiter werden nach Landshut geholt

Für den Weiterbetrieb braucht es auch Personal, gibt der Standortleiter von Isar 2, Carsten Müller, zu bedenken. Der Bedarf werde derzeit analysiert, erklärt Müller dem BR: "Wir werden dann im eigenen Konzern rekrutieren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von anderen Standorten nach Landshut versetzen." Dabei gehe es um Menschen, so Müller - nicht jeder sei gewillt, den Standort zu wechseln: "Viele wollen uns aber unterstützen, diese Einschätzung haben wir. Viele wollen hierherkommen." Doch es müssen auch externe Fachkräfte angeworben werden, ist sich Müller sicher: "Und das ist nicht von heute auf morgen getan. Wir brauchen Zeit dafür."

Warten auf Stresstest-Ergebnis

PreussenElektra-Chef Knott sagte im BR-Interview außerdem, man sei vorbereitet auf alle erdenklichen Szenarien im Zusammenhang mit Isar 2. Das könne die Öffentlichkeit auch erwarten, erklärte Knott: "Wenn die Bundesregierung jetzt im Zuge des Ergebnisses des Stresstests zu einer neuen Entscheidung kommt, dann stehen wir bereit und werden alles daransetzen, die Anlage weiter betreiben zu können."

Der Stresstest, der im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums von den vier großen Netzbetreibern in Deutschland durchgeführt wird, soll klären, wie es um die Stromversorgung in den Wintermonaten steht – und: ob die Kernkraftwerke Isar2 in Bayern, Neckarwestheim2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen vielleicht doch über das Jahresende hinaus am Netz bleiben sollen.

Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll dieses Ergebnis Anfang September vorliegen. Medienberichte vom 1. September, in denen vermeintliche Teilergebnisse des Stresstests veröffentlicht wurden, weisen die Kraftwerksbetreiber zurück. Darin hieß es, die Ergebnisse würden einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 nahelegen. Auch das Bundeswirtschaftsministerium dementierte – es gebe noch kein finales Ergebnis.