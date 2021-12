Atomkraftwerk Gundremmingen wird endgültig abgeschaltet

Das Kernkraftwerk Gundremmingen geht am heutigen Freitag in den Abendstunden endgültig vom Netz. 700 Milliarden Kilowattstunden Strom hatte das Kernkraftwerk über die Jahrzehnte produziert. So viel, wie in Deutschland in einem Jahr verbraucht wird. Schon seit Wochen senkt RWE die Leistung des Atomkraftwerks.

AKW Gundremmingen wird endgültig abgeschaltet

Der Vorgang sei rein technisch betrachtet nichts Besonderes, betont Kraftwerksleiter Heiko Ringel. Er gleiche dem Prozedere bei einer Revision, also der Prüfung und Wartung des Reaktors. Am Nachmittag wird die Leistung weiter schrittweise verringert.

Dann sollen die Turbinen abgeschaltet werden, wodurch auch der Generator vom Netz getrennt wird. Etwa eine halbe Stunde später werden dann alle Steuerstäbe in den Kernreaktor eingefahren, die Kettenreaktion kommt zum Erliegen. Von außen betrachtet wird keine Dampfwolke aus dem Kühlturm des letzten aktiven Blocks C mehr aufsteigen.

Gundremmingen: Einst das leistungsstärkste AKW

Block B wurde bereits Ende 2017 vom Netz genommen. Block A musste nach einem Störfall im Jahr 1977 stillgelegt werden, bei dem er mit Kühlwasser geflutet wurde.

1966 ging Block A als erstes Großatomkraftwerk in Deutschland in den kommerziellen Betrieb, nachdem er 1965 erfolgreich getestet wurde. Nach dem Bau von Block B und C in den 80er Jahren war Gundremmingen sogar das leistungsstärkste AKW der Bundesrepublik. Ein Reaktorblock kann eine Großstadt wie München mit Strom versorgen.