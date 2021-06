Atomkraftwerk Gundremmingen: In einem halben Jahr ist Schluss 

Auch wenn der Countdown zur Abschaltung läuft und das Ende der Stromproduktion in Gundremmingen immer näher rückt: Bis es so weit ist, geht der Betrieb im verbleibenden Block C des Atomkraftwerks regulär weiter. Bis zum letzten Tag soll noch Strom produziert werden, das teilte der Betreiber RWE mit.

Kraftwerk wird zurückgebaut

Block C soll nach seiner Abschaltung direkt zurückgebaut werden. Die Genehmigung dafür hat das Bayerische Umweltministerium im Mai erteilt. Zunächst werden dann nur ausgewählte Anlagenteile des Kernkraftwerks rückgebaut, die für den sicheren Nachbetrieb nicht notwendig sind. Denn auch nach der Abschaltung werden noch Brennelemente etwa fünf Jahre lang im Abklingbecken des AKWs bleiben müssen, bevor sie dann in Castorbehältern im Zwischenlager neben dem Kraftwerk gelagert werden sollen.

Block B wurde bereits Ende 2017 abgeschaltet, dort hat der Rückbau schon begonnen. Wann der insgesamt abgeschlossen sein wird, ist noch nicht abzusehen. Es wird aber wohl mindestens bis Ende der 2030er-Jahre dauern.

Kein großer Personalabbau im Kernkraftwerk

Bereits in der Vergangenheit betonten die Betreiber, dass es keinen plötzlichen Personalabbau im Kernkraftwerk geben werde. Schon in den letzten Jahren sei Personal sozialverträglich reduziert worden, sagte RWE dem BR Ende 2020. Bestimmte Stellen seien etwa nicht nachbesetzt worden. Die Verantwortlichen betonten jetzt erneut, dass es zum 1. Januar keine schlagartige Änderung im Personalstand geben werde. Außerdem brauchen die Betreiber auch während des Rückbaus die Fachkenntnis der mit der Anlage vertrauten Mitarbeiter.

Zwischenlager neben dem Atomkraftwerk bleibt

Was vorerst bestehen bleibt: Das Zwischenlager, in dem der hochradioaktive Müll aus dem Atomkraftwerk in Castorbehältern aufbewahrt wird. Es wird mittlerweile vom Bund betrieben und ist aktuell bis 2046 genehmigt. Sollte bis dahin allerdings kein Endlager in Deutschland gefunden und in Betrieb gegangen sein, wird es noch länger dauern, bis es in Gundremmingen keine Überreste mehr aus dem Atomstrom-Zeitalter in Deutschland gibt.