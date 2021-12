Atomkraftwerk Gundremmingen geht an Silvester endgültig vom Netz

Am 31. Dezember ist es soweit: Das ehemals leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands in Gundremmingen geht endgültig vom Netz. Seit 1967 war die Anlage im kommerziellen Betrieb - und seither gehörten die zwei riesigen, 160 Meter hohen Kühltürme zum Landschaftsbild im Kreis Günzburg.

Atomkraftwerk Gundremmingen spült Gewerbesteuern in die Kassen

Rückblick: 1966, Block A geht in Betrieb. Es ist der Startschuss für das erste Großatomkraftwerk in Deutschland. Und das kleine Dorf Gundremmingen wandelt sich. In und um das Kraftwerk entstehen neue Arbeitsplätze. Das Kernkraftwerk spülte Gewerbesteuern in die Gemeindekassen. Gundremmingen verschönerte sein Ortszentrum.

Bürgermeister: Gundremmingen hat keine Finanzprobleme

Mit dem endgültigen Aus des AKW versiegt nun eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinde. Wie also ist das Dorf künftig finanziell aufgestellt? Im Kernkraftwerk bleibt der Großteil der Jobs erhalten, denn die Anlage rückzubauen, das wird sehr viele Jahre dauern.

Die Gemeinde steht nicht vor finanziellen Problemen, sagt Bürgermeister Tobias Bühler. In Gundremmingen hat sich vor Kurzem etwa ein Holzhändler mit rund 100 Arbeitsplätzen angesiedelt. Einen Teil des Haushalts kann die Gemeinde aber auch durch Vermietung bestreiten, mit den Gewerbesteuereinnahmen der Vergangenheit hat sie Häuser in München gekauft. Gundremmingen investiert und erweitert derzeit nicht nur den Kindergarten, sondern baut auch ein Mehrgenerationenhaus.

Menschen in Gundremmingen werden AKW vermissen

Auch wenn das Kernkraftwerk im Umland durchaus kritisch beäugt wurde, in Gundremmingen werden es viele vermissen. "Es fehlt etwas. Es wäre das Gleiche, wenn Sie unsere Kirche komplett zuschließen", sagt etwa Altbürgermeister Wolfgang Mayer. "Ich werde es vermissen, wenn kein Leben mehr ist, kein Dampf mehr rauskommt", sagt ein Mann bei einer Umfrage im Dorf. Eine Frau kann nicht verstehen, dass jetzt Schluss sein soll: "Mir tut es Leid, wir haben immer guten Strom gehabt", sagt sie.

Der ehemalige Gemeindepfarrer hat zum Abschied sogar einen Kalender über das Kraftwerk herausgebracht. Er trägt den Titel: "Goodbye forever".

Atomkraftgegner werden auch nach Abschaltung weiter protestieren

Doch das Kernkraftwerk empfanden nicht alle in der Region als einen Segen. Atomkraftgegner halten seit Jahrzehnten Mahnwachen ab, um vor der Gefährlichkeit der Radioaktivität zu warnen. Trotz der Abschaltung wollen sie weiter protestieren, betont Thomas Wolf: "Das große Problem steht hinter dem Atomkraftwerk. Das Zwischenlager bleibt ja mit gefährlichem Atommüll. Bis das leer wird, das erlebe ich nicht mehr", sagt der Atomkraftgegner. Denn ein atomares Endlager wird frühestens 2050 fertig. Erst dann können die Castortransporte beginnen.

Bund Naturschutz: "Tag der Freude"

Der Bund Naturschutz freut sich über das Ende des AKW und bezeichnet es als einen "Tag der Freude", mehr als 40 Jahre lang habe man gegen das AKW Gundremmingen gekämpft, teilt der Umweltschutzverband mit. Mitglieder des Bund Naturschutzes werden am 31. Dezember nachmittags mit einer Mahnwache am AKW das Abschalten feiern. Gleichzeitig wolle man auf die weiterhin bestehenden Risiken des Atommülls hinweisen. Noch über eine Million Jahre bleibe der tödliche Atommüll der Erde erhalten, sagt der Bund Naturschutz.

Grüne begrüßen Abschaltung

Auch die Grünen im Bayerischen Landtag begrüßen die Abschaltung: Die Atomanlage in Gundremmingen leidet nicht nur an akuter Altersschwäche, auch zählen Siedewasserreaktoren zu Reaktortypen mit stark abgespeckter Sicherheit, teilen die Grünen mit. "Das ist auch einer der Gründe, warum sich diese Technologie nicht durchgesetzt hat und in ganz Europa seit mehr als 30 Jahren kein Siedewasserreaktor mehr ans Netz gegangen ist. Es handelt sich hier um eine tickende Zeitbombe“, sagt Ludwig Hartmann, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag. Um den Wegfall der Stromproduktion in Bayern kompensieren zu können, fordern die Landtags-Grünen einen verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien in Bayern.

Atomkraftbefürworter kritisieren Abschaltung

Der Verein "Nuklearia" befürwortet die Kernenergie und kritisiert in diesem Zuge die Abschaltung des Atomkraftwerks. Die Stilllegung der Kernkraftwerke in Deutschland sei gerade angesichts des Klimaschutzes ein "schwerer Fehler", der Strom dieser Anlagen werde dringend gebraucht. Am Vormittag des 31. Dezember wollen eine Handvoll Nuklearia-Aktivisten am Kernkraftwerk Gundremmingen zusammenkommen. "Wir werden um den Verlust von 1.400 Megawatt klimafreundlicher Stromerzeugung trauern", teilt Nuklearia mit.