"Kein Wünsch-dir-was": Bayern drängt auf rasche AKW-Verlängerung

In der Debatte über eine längere Laufzeit der drei noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus macht Bayern weiter Druck auf die Bundesregierung. "Das ist jetzt kein parteipolitisches Wünsch-dir-was, sondern die knallharte Realität, dass bei einer unsicheren Gasversorgung für unsere Kraftwerke die Atomkraft noch eine wichtige Rolle spielen kann", betonte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Die Politik könne die Menschen nicht aufs kalte Duschen einschwören, die Wirtschaft zittern lassen und gleichzeitig an Silvester 15 Prozent der bayerischen Stromversorgung vom Netz knipsen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse "dringend und schnell seine negative Haltung zur Laufzeitverlängerung ändern", forderte Aiwanger. Mit dem Meiler Isar 2 steht eins der drei Atomkraftwerke, die Ende des Jahres als letzte in Deutschland vom Netz gehen sollen, im Freistaat - und zwar im niederbayerischen Essenbach bei Landshut. Darüber hinaus laufen noch die Reaktoren Neckarwestheim 2 und Emsland.

Stresstest läuft - Ergebnis "in den nächsten Wochen"

Die Bundesregierung will sich allerdings weiterhin zu keiner Entscheidung drängen lassen. Nachdem eine erste Prüfung im März ergeben habe, dass der Weiterbetrieb der drei letzten deutschen Atomkraftwerke nicht nötig sei, laufe nun die zweite Untersuchung zur Sicherheit der Stromversorgung, sagte eine Regierungssprecherin. "Und jetzt warten wir das Ergebnis dieses sogenannten Stresstests ab." Geprüft wird, ob die Versorgungssicherheit im Stromsektor und der sichere Betrieb des Netzes unter verschärften Annahmen gewährleistet wären.

Laut Bundeswirtschaftsministerium wurde der Stresstest am 17. Juli begonnen. Mit Ergebnissen sei "in den nächsten Wochen" zu rechnen, bekräftigte eine Sprecherin. Sie verwies erneut darauf, dass Deutschland wegen der Drosselung russischer Lieferungen in erster Linie ein Gas- und kein Stromproblem habe. Es gehe auch nicht darum, deutsche Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um "kaputte" französische Atomkraftwerke zu ersetzen.

Debatte über "Streckbetrieb" des AKW Isar 2

Ein Sprecher von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagte: "Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt." Die Anforderungen für einen Weiterbetrieb wären sehr hoch, Sicherheitsfragen wären ausschlaggebend.

Dagegen hatte vergangene Woche Münchens grüne Bürgermeisterin Katrin Habenschaden verlangt, Politik müsse in der aktuellen Situation "kompromissbereit und pragmatisch" sein. "Sollte der Stresstest des Bundeswirtschaftsministeriums ergeben, dass München ein Engpass bei der Stromversorgung droht, darf ein Streckbetrieb von Isar 2 kein Tabu sein." Bei einem Streckbetrieb könnte das Kernkraftwerk mit den derzeit verwendeten Brennstäben noch eine Zeit lang mit geringerer Leistung betrieben werden.

Göring-Eckardt: "Sonderproblem in Bayern"

Auch Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) schließt einen Streckbetrieb nicht grundsätzlich aus. Auf die Frage, ob die Grünen eine solche Lösung zulassen würden, sagte sie am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will": "Wenn es dazu kommt, dass wir eine wirkliche Notsituation haben, dass Krankenhäuser nicht mehr arbeiten können, wenn eine solche Notsituation eintritt, dann müssen wir darüber reden, was mit den Brennstäben ist."

Die Grünen-Politikerin sprach zugleich von einem "Sonderproblem in Bayern". Die Frage sei, wie man damit umgehe. "Dieses Sonderproblem kann heißen, dass diese Brennstäbe nur ausgebrannt werden müssen, damit man in Bayern über die Runden kommt." Aber "über die Runden kommen" heiße nicht, dass man so weitermachen könne wie in der Vergangenheit, betonte sie. In Bayern wird befürchtet, dass dort die Elektrizitätsversorgung bei einer Gasnotlage ohne Atomkraft nicht gesichert sein könnte.

Aiwanger: "Unverzüglich Taten folgen" lassen

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger begrüßte den "sich abzeichnenden Meinungsumschwung führender Grünen-Politiker", zumindest die Laufzeit des Atomkraftwerkes Isar 2 zu verlängern. "Den Andeutungen müssen jetzt unverzüglich Taten folgen - es wäre fahrlässig, auf das Potenzial der deutschen Atomkraftwerke mitten im Winter zu verzichten - auch Scholz muss umschwenken."

Dabei handelt es sich nach Meinung Aiwangers keineswegs nur um ein bayerisches Versorgungsproblem. "Der Norden hängt stark an Kohlekraftwerken. Auch hier muss die Frage gestellt werden, ob man sich auf die Kohleversorgung zu 100 Prozent verlassen kann." Zudem werde deutschlandweit "noch in großem Umfang Gas verstromt" und teilweise ins europäische Ausland exportiert. "Auch hier könnten die anderen deutschen AKW über den kommenden Winter hinaus hilfreich sein, Gas zu sparen. Auch Gundremmingen."

CSU: "Gebot der Vernunft"

Der parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller, twitterte: "Es gibt kein 'Sonderproblem' in Bayern, sondern ein Realitätsproblem bei den Grünen." Deutschland habe eine Energiekrise. Wer etwas anderes behaupte, wolle von seinem überforderten Energieminister Robert Habeck (Grüne) ablenken. Es sei ein Gebot der Vernunft, Kernkraftwerke jetzt weiterlaufen zu lassen.

AfD: Söder mitverantwortlich

Der AfD-Energieexperte im Bayerischen Landtag, Gerd Mannes, macht die schwarz-orange Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für die aktuelle Lage mitverantwortlich. "Gestern grün, heute schwarz, morgen wieder grün. Söder beherrscht die politische Kunst des Opportunismus und der Schuldzuweisung perfekt", teilte er mit. Söder habe sowohl den Kohle-, als auch den Atomausstieg mitgetragen und damit die Abhängigkeit Bayerns von Erdgaslieferungen "überhaupt erst verursacht".

Mannes warf dem Ministerpräsidenten "Wortbrüche" vor. "Im Jahr 2011 drohte er sogar mit seinem Rücktritt, falls der Atomausstieg nicht bis 2022 umgesetzt sei. Jetzt will er plötzlich die Kernkraft länger betreiben. Wir erinnern ihn nun gerne an sein Versprechen von damals und stellen die berechtigte Frage: Welchem Söder sollen wir nun glauben, dem von 2011 oder dem von 2022?"

Söders verschiedene Positionen bei der Atomkraft-Frage

Tatsächlich hatte Söder als bayerischer Umweltminister 2011 massiv für einen möglichst raschen Atomausstieg geworben. Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima diskutierten seinerzeit CSU und FDP, wie sie als damalige bayerische Staatsregierung im Freistaat den Fahrplan zum bundesweiten Atomausstieg gestalten wollten.

Laut mehreren Medienberichten drohte Söder damals in einer Kabinettssitzung mit seinem Rücktritt als Umweltminister. Er drängte demnach auf einen Atomausstieg spätestens 2022. Sollte sich Bayern auf einen späteren Zeitpunkt festlegen, habe das "tiefgreifende Konsequenzen" für das Kabinett und ihn "ganz persönlich", sagte Söder demnach. Der bayerischen FDP, die für längere Restlaufzeiten war, warf der CSU-Politiker vor, Politik gegen Mehrheiten zu machen.

Inzwischen, gut elf Jahre später und angesichts der möglichen Energie-Notlage im Winter, klingt Söder völlig anders. Seit Monaten appelliert der Ministerpräsident und CSU-Chef an die Ampel-Bundesregierung, die drei verbliebenen Atomkraftwerke länger am Netz zu lassen. Zwischenzeitlich forderte er, insgesamt fünf Meiler für je fünf Jahre länger zu lassen. Die Nachfrage, welche beiden Atomkraftwerke dafür wieder hochgefahren werden sollen, beantwortete die Partei auf BR24-Nachfrage vor einigen Monaten nicht. Zuletzt beschränkten sich Söder und andere führende CSU-Politiker auf die Forderung, die drei noch aktiven Meiler über 2022 hinaus laufen zu lassen – für einige Jahre, nicht nur per Streckbetrieb bis Frühjahr 2023.