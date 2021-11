Atomares Endlager: Beckstein sieht Bayern weiter im Rennen

Das Granitgestein im Freistaat Bayern ist bei der Endlagersuche für Atommüll weiter ein potenzieller Kandidat, das sagte Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Günther Beckstein, Mitglied des Nationalen Begleitgremiums für den Endlager-Suchprozess. Bei der Suche nach einer mehrere hunderttausend Jahre sicheren Lagerstätte müsse transparent und nach wissenschaftlichen Kriterien geklärt werden, welche Lagerstätte und welches Gestein die bestmögliche Lösung sei, sagte Beckstein bei einem Gespräch im Regensburger Presseclub. Das sei der gesetzliche Auftrag. Der Ausgang sei noch völlig offen, so Beckstein.

Auch Finnland lagert Atommüll im Granit

Dabei sei es am Ende auch unerheblich, dass die Bayerische Staatsregierung im Koalitionsvertrag den Granit als ungeeignet ausgeschlossen hat. Er verstehe die Bedenken gegen Granit als Lagerstätte, die gebe es aber auch bei anderen möglichen Gesteinsarten. Andere Länder hätten sich beispielsweise bewusst für Granit entschieden. So entstehe beispielsweise in Finnland gerade ein Endlager im Granitgestein und auch in Tschechien gebe es entsprechende Pläne.

Suche nach einem Endlager bis 2031

Bis 2031 soll der am besten geeignete Kandidat für das Endlager gefunden werden. Beckstein ist als Mitglied des Begleitgremiums in das komplexe Suchverfahren eingebunden. Das Gremium soll darüber wachen, dass der Prozess transparent abläuft und am Ende nach wissenschaftlichen Kriterien entschieden wird. Vor allem aber auch die Bürger sollen an der Suche beteiligt werden. Grundsätzlich in Frage kommende Granitvorkommen gibt es in weiten Teilen Bayerns sowie in mehreren anderen Bundesländern. Neben dem Granit werden aber auch Salz- und Tonvorkommen in ganz Deutschland untersucht.

Halb Deutschland ist möglicher Standort

Im Bayerischen Wald schauen viele Menschen mit besonderer Aufmerksamkeit auf das Thema Endlagersuche. Die Region war immer wieder als möglicher Standort im Gespräch. Derzeit gilt allerdings noch mehr als die Hälfte der Fläche Deutschlands als möglicher Standort.