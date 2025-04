Atom-Strom aus Tschechien: Was das mit den Preisen machen würde

Wie kann sich Bayern mit Strom versorgen?

Mit dem Abschalten der Atomkraftwerke im Freistaat kann sich Bayern nicht mehr ganzjährig mit Strom selbst versorgen. Dass Atomstrom aus Tschechien dann eine wichtige Lücke schließen könnte, sehen beide Energie-Experten nicht. Strom bezieht Bayern derzeit aus anderen Bundesländern oder auch aus den Nachbarländern. Es gibt aber auch Stunden, in denen Bayern Strom exportiert. "Insbesondere an sonnigen Tagen", so Serafin von Roon.

Wie Versorgung sichern und Strom günstig halten?

Der Netzausbau ist für den Energie-Experten von Roon neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien der wichtigste Schlüssel für günstige Strompreise und sichere Versorgung in Bayern. "Wenn Strom in Europa möglichst gut weiter transportiert und verteilt werden kann, sind wir gut aufgestellt", so von Roon. Wetter und Sonnenstunden variieren in der EU so, dass das Angebot an erneuerbaren Energien innerhalb der EU gut genutzt werden könne.

Skepsis, ob Tschechien Atompläne wirklich umsetzt

Dass die Atompläne in Tschechien wirklich realisiert werden, hält Claudia Kemfert für unwahrscheinlich. "In England oder Finnland kann beobachtet werden, wie teuer und langwierig der Bau eines Atomkraftwerks ist. In Finnland hat der Bau 18 Jahre gedauert, und die Kosten von über zehn Milliarden Euro waren viermal so hoch wie ursprünglich veranschlagt."