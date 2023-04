Atom-Ausstiegs-Party beim ersten Bürgerwindrad Bayerns

Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland werden am Samstag abgeschaltet. Das feiert der Bund Naturschutz (BN) am Freitag ab 14 Uhr mit einer Atom-Ausstiegs-Party an einem historischen Ort: in Sellanger bei Selbitz im Landkreis Hof, wo vor 28 Jahren das erste bayerische Bürgerwindrad aufgestellt wurde. "Damit feiern wir auch gleichzeitig den Einstieg in die erneuerbaren Energien", sagt Wolfgang Degelmann, der Geschäftsführer der BN-Kreisgruppe Hof, im Gespräch mit BR24.

Windräder machen Gewinn und "null radioaktiven Abfall"

Die Naturschützer wollen auf der Atom-Ausstiegs-Party vor allem auf die Bedeutung der Windkraft hinweisen. Der Landkreis Hof war Vorreiter: 1995 errichtete die Bund Naturschutz-Kreisgruppe mit 110 Anteilseignern das erste Bürgerwindrad in Bayern. Ein Jahr später ging es in Betrieb und lieferte Windstrom. Inzwischen sei der Landkreis Hof mit 113 Windrädern die Region mit den meisten Windkraftanlagen im Freistaat, so Degelmann. Man könne nahezu alle privaten Haushalte mit erneuerbarem Strom versorgen. "Das ist ein Riesengewinn – bei null radioaktivem Abfall", so Degelmann wörtlich.

Atomwirtschaft hinterlässt den Steuerzahlern "gesalzene Rechnung"

Das Abschalten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke sei ein historischer Grund zum Feiern, heißt es in einer Presseerklärung des BN Hof. "Einst gepriesen als die Erfüllung aller Träume von unendlich viel und unvergleichbar billiger Energie hinterlässt die deutsche Atomwirtschaft dem Stromkunden und Steuerzahler heute eine im wahrsten Sinne des Wortes gesalzene Rechnung."

Suche nach Endlager für tonnenweise radioaktive Abfälle

In Zwischenlagern würden 120.000 Kubikmeter schwach und mittelradioaktive Abfälle auf ihre fachgerechte Entsorgung warten, so die Atomkraftgegner. Dazu kämen 180.000 Kubikmeter beim Rückbau der abgeschalteten Reaktoren plus etwa 20.000 Tonnen hoch radioaktiver Abfälle aus den abgebrannten Kernelementen, für die die Politik noch immer nach einem Endlager suche.