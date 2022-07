Atempause vorbei: Barden melden sich mit starken Stimmen zurück

Nach zwei Jahren Pause singen in Nürnberg wieder die Barden. Heute Abend (29.07.2022) startet das 45. Bardentreffen in der historischen Altstadt. Das Motto: "Starke Stimmen". "Aufhänger für das Motto war die Atempause, die wir uns in der Pandemie nehmen mussten", erläutert der künstlerische Leiter Rainer Pirzkall. "Zwei Jahre durften wir nicht singen. Jetzt ist es an der Zeit, dieses wundervolle Kulturgut wieder an die Frau und den Mann zu bringen."

90 Konzerte, null Eintritt

Das Bardentreffen ist nach Angaben der Veranstalter das größte Weltmusikfestival Deutschlands. An den drei Festivaltagen bis zum Sonntag (31.07.2022) erwartet das Kulturprojektbüro der Stadt Nürnberg rund 200.000 Besucher, so wie in früheren Jahren auch. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Ein Teil der Kosten wird durch Sponsoren, den Verkauf der Programmhefte und von Ansteck-Pins gedeckt.

Altstadt-Kneipen feiern mit

Auf neun Bühnen in der Innenstadt finden rund 90 Konzerte statt. Außerdem werden viele Straßenmusiker in der Fußgängerzone außerhalb der offiziellen Veranstaltungsorte spielen und so zum unverwechselbaren Flair des Festivals beitragen. Die Lokale in der Innenstadt dürfen ausnahmsweise ihre Außenflächen länger bewirtschaften. Die Sperrzeitverkürzung bis jeweils 1.00 Uhr gilt von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag.

Dem Protest eine Stimme geben

Nachdem in der Pandemie Singen lange untersagt war, dürfe die Kunst jetzt beim Festival-Comeback wieder ihre Stimme erheben, sagt Andreas Radlmaier, Leiter des veranstaltenden Projektbüros. Getreu des Mottos "Starke Stimmen" geht es jedoch nicht nur um stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger aus mehr als 20 Nationen, erläutert der künstlerische Leiter Rainer Pirzkall. "Es sind viele Künstler dabei, die ihre Stimme erheben und gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung ansingen." Zum Beispiel Nomfusi aus Südafrika.

Mitsingen ist erwünscht

In diesem Jahr ist zusätzlich das Publikum zum Mitmusizieren aufgerufen. Am Festival-Samstag findet am Abend ein großes, sogenanntes Rudelsingkonzert auf der Insel Schütt statt. Dabei sind die Zuhörer aufgerufen, Hits der Popgeschichte mitzusingen. Das geht ganz ohne Vorkenntnisse, der Text wird per Beamer auf eine Leinwand projiziert. "So ein Chorkonzert des Publikums mit bis zu 5.000 Stimmen hat es in der Historie dieses Festivals noch nie gegeben", sagt Pirzkall.