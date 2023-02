Asylpolitik: Braucht es mehr Abschiebungen?

Ostbayerische Landkreise in Niederbayern und der Oberpfalz fordern eine strengere Migrationspolitik: Immer mehr Kommunen kämen bei der Unterbringung von Geflüchteten an ihre Grenzen, heißt es. Die niederbayerischen und Oberpfälzer Landräte fordern deshalb vom Bund eine Umkehr in der Migrationspolitik. Die Regener Landrätin Rita Röhrl fordert konsequentere Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht.

Regener Landrätin fordert deutlich mehr Abschiebungen

Rita Röhrl kritisiert, dass Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, nicht konsequenter wieder zurück in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Die Politik in Berlin verdränge das Thema. Ausbaden müssten es die Landkreise, die für Unterkünfte sorgen müssen, sich aber immer schwerer damit tun:

"Es verursacht mir Zorn, dass man Menschen, die ein jahreslanges Asylverfahren hinter sich haben und deren Asylanträge durch alle Rechtswege hindurch abgelehnt sind, nicht abschieben kann. Denn sie belegen in den Unterkünften die Plätze für Menschen, die Hilfe brauchen und sich noch am Anfang eines Asylverfahrens befinden." Landrätin Rita Röhrl, SPD

Asylbewerber, deren Asylanträge abgelehnt wurden und die dann einen Status als "Geduldeter" haben, dürften noch dazu nicht arbeiten. In der Regel kommen sie auch nicht aus den staatlichen Unterkünften raus. Das mache eine Integration schwer und fördere nicht gerade die Akzeptanz für Geflüchtete in der Bevölkerung. Dabei ist die 69-jährige SPD-Politikerin alles andere als eine Asyl-Hardlinerin. 2016, als Rita Röhrl noch Bürgermeisterin in ihrem Heimatort Teisnach war, setzte sie sich persönlich dafür ein, dass die Geflüchteten im Ort gut integriert wurden, sorgte für Wohnraum und mehr Verständnis. Jetzt fordert sie eine strengere Linie in der Asylpolitik.

Landräte fordern Umkehr in Migrationspolitik

Die Landräte aus Niederbayern und der Oberpfalz haben sich vor kurzem mit dem EU-Abgeordneten und EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber zum Austausch getroffen, auch zumk Thema Asyl. Manfred Weber fordert wegen der wachsenden Zuwanderung für Europa "strikte Grenzkontrollen und eine schnelle Abschiebung, wenn keine Aussicht auf ein Bleiberecht besteht".

Dem schlossen sich die ostbayerischen Landräte an. Sie fordern von der Bundesregierung eine "Umkehr in der Migrationspolitik". Die Unterbringungskapazitäten seien erschöpft und die Stimmung in der Bevölkerung angespannt.

Wie viele abgelehnte Asylbewerber gibt es in den Unterkünften?

Im Regierungsbezirk Niederbayern leben momentan zum Beispiel rund 8.200 Asylbewerber in staatlichen Unterkünften. Davon sind rund 2.000 Menschen ausreisepflichtig, so die Regierung von Niederbayern auf BR-Anfrage, also tatsächlich fast ein Viertel: "Das sind Personen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt worden ist." Das bedeute aber nicht, dass sie "unverzüglich und jederzeit abgeschoben werden könnten".

Abschiebungen oft nicht möglich: Herkunftsländer mauern

Bei einem Großteil von ihnen sei die Abschiebung nicht möglich, aus verschiedensten Gründen. So sind Abschiebungen in Krisenländer wie Afghanistan oder den Iran momentan ausgesetzt.

Eines der größten Hindernisse liegt aber nicht in Deutschland, sondern in den Herkunftsstaaten. Viele Länder weigern sich, ihre Bürger zurückzunehmen oder verschleppen den Prozess zumindest aktiv, indem sie zum Beispiel Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Pass-Ersatzpapieren machen. Bei vielen Asylbewerbern ist das Heimatland unklar und nicht alle Länder arbeiten dann auch an solchen Klärungen mit. Auch gesundheitliche Gründe können eine Abschiebung verhindern.

Die Zahlen für ganz Bayern laut bayerischem Innenministerium: Im Freistaat leben momentan rund 90.500 Asylbewerber in staatlichen Unterkünften. Bei rund 8.000 von ihnen wurde der Asylantrag bereits abgelehnt. Im letzten Jahr wurden in Bayern insgesamt 2.046 Ausländer abgeschoben.

Flüchtlingshelfer: "Es geht um Menschen!"

Flüchtlingshelfer wie Edwin Schedlbauer aus Viechtach, der sich seit über zehn Jahren engagiert, vermissen in der ganzen Debatte die Menschlichkeit:

"Ich bin bestimmt nicht so blauäugig, dass ich sage, jeder, dessen Asylantrag abgelehnt wurde, soll hier bleiben dürfen. Aber es redet sich anders, wenn man die Menschen kennt. Ich kenne viele von ihrer ganzen Geschichte her, und sehe dann eben nicht nur den Antrag, sondern den Menschen dahinter." Edwin Schedlbauer, ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer

Schedlbauer ist CSU-Kreisrat und war vor seiner Pensionierung Leiter eines Seniorenheims. Viele, die nur eine Duldung haben, aber keine Arbeitserlaubnis, könnte man in den Arbeitsmarkt integrieren, sagt er, gerade in Bereichen, wo man sowieso keine Deutschen mehr bekommt. Deutschland vergebe da Chancen: "Diese Geduldeten sind jahrelang hier, haben keine Zukunftsperspektive. Aber Menschen, die arbeitswillig sind, die keine Straftat begangen haben, könnten wir doch gut gebrauchen in unserer Arbeitswelt. Zum Beispiel in der Gastronomie oder in der Bauwirtschaft wären auch Menschen ohne Facharbeiterausbildung willkommen."

Chancen-Aufenthaltsrecht: Chance auf Bleiberecht für Geduldete

Momentan hilft er einigen Betroffenen, den Antrag für das neue "Chancen-Aufenthaltsrecht" der Bundesregierung auszufüllen, zum Beispiel einem Senegalesen. Sein Asylantrag wurde schon 2014 abgelehnt, aber er lebt noch immer hier, will nicht zurück.

Er hätte Aussichten auf einen Helferjob in einem Seniorenheim, sagt Schedlbauer, wenn der Antrag klappt. Das neue Chancen-Aufenthaltsrecht bietet Menschen, die seit mindestens fünf Jahren als Geduldete hier sind, die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen doch noch an ein Bleiberecht für Deutschland zu kommen.