08.10.2018, 16:30 Uhr

"Asylgruppe Zirndorf" erhält Mittelfränkischen Integrationspreis

Der Integrationspreis der Regierung von Mittelfranken geht in diesem Jahr an die "Asylgruppe Zirndorf" in der Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Zirndorf. Das teilte die Regierung von Mittelfranken mit. Der Preis wurde zum elften Mal ausgelobt.