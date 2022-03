Asylbewerberunterkunft: Junge Mutter mit Messer schwer verletzt

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in einer Asylbewerberunterkunft in Warmensteinach im Landkreis Bayreuth ist ein 28 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft genommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilten, soll der mutmaßliche Täter am Montagabend seine Lebensgefährtin mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Frau nach Messerangriff kurzzeitig in Lebensgefahr

Die 23-Jährige schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre ein Jahr alte Tochter blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Das Jugendamt hat das Mädchen in seine Obhut genommen. Der Beschuldigte muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten.