Asylbewerber: Welche Ansprüche auf Sozialleistungen haben sie?

Bekommen Eltern aus der Ukraine Kindergeld?

Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern, die aus der Ukraine geflohen sind, in Deutschland Kindergeld beantragen: Der Elternteil, der den Antrag stellt, muss sich in Deutschland aufhalten und eine Aufenthaltserlaubnis vorweisen, die für mindestens sechs Monate eine Erwerbstätigkeit erlaubt. Außerdem muss sich das Kind in Deutschland, in der Schweiz oder in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraumes aufhalten.

Vollwaisen und ukrainische Kinder, die den Aufenthaltsort der Eltern nicht kennen, können ebenfalls Kindergeld bekommen, wenn sie in Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis haben.

Sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine krankenversichert?

Ja. Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, haben Anspruch auf umfangreiche Sozialleistungen. Damit werden sie finanziell unterstützt und erhalten unter anderem von Anfang an eine gesetzliche Krankenversicherung.

Arbeitgeber können Menschen aus der Ukraine sofort beschäftigen, wenn in der Aufenthaltserlaubnis "Erwerbstätigkeit erlaubt" eingetragen wurde. Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt in Deutschland arbeiten, zahlen also auch in die jeweilige Krankenversicherung ein.

Ukrainerinnen und Ukrainer, die keine Arbeit gefunden haben oder keine Tätigkeit ausüben können, haben die Möglichkeit, Unterstützung nach Arbeitslosengeld II zu erhalten. Wenn ihr Antrag beim Jobcenter bewilligt wird, werden auch die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung übernommen.