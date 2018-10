Asylbewerber gerät in Brand und geht auf Helfer los

Fünf Verletzte in einer Obdachlosenunterkunft in Regen: Dort hatte am Samstagabend ein alkoholisierter, 21-jähriger Syrer zunächst einen Brief angezündet. Danach war seine Bekleidung in Brand geraten. Nicht geklärt ist, ob er sich bewusst selbst anzündete oder aus Fahrlässigkeit in Brand geriet.

Als Ersthelfer dem Mann zu Hilfe eilen und ihn durch ein Fenster aus dem Haus ziehen wollten, ging er auf diese los und leistete Widerstand, er bespuckte dabei auch einen Polizeibeamten.

Im Rettungswagen randaliert

Bei der folgenden Behandlung in einem Rettungswagen schlug der 21-Jährige einem weiteren Polizeibeamten ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Zwei weitere Bewohner der Unterkunft erlitten leichte Rauchvergiftungen, eine Besucherin musste wegen eines Schocks behandelt werden. Der Syrer selbst zog sich durch das Feuer schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar

An der Obdachlosenunterkunft entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, das Gebäude ist vorläufig nicht bewohnbar. In der Unterkunft befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles noch fünf weitere Personen. Durch die Stadt Regen wurden Ersatzunterkünfte organisiert.