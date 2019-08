Die Staatsanwaltschaft Augsburg hat Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags gegen einen Asylbewerber aus einer Unterkunft in Affing (Lkr. Aichach-Friedberg) erlassen. Das teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Der 34-jährige Tatverdächtige kam in ein Gefängnis.

Tödlicher Streit

In dem Asylbewerberheim war es Freitagmorgen zu einer Auseinandersetzung zwischen dem jetzt in Untersuchungshaft genommenen Eritreer und einem Landsmann gekommen. Dabei soll der 34-Jährige den 48 Jahre alten Mann geschlagen und so massiv verletzt haben, dass dieser trotz sofort eingeleiteter Reanimierung an seinen Verletzungen starb.

Rettungsdienst verständigt

Ein Bewohner der Unterkunft hatte telefonischer den Rettungsdienstes verständigt. Warum es zur Auseinandersetzung gekommen ist und wie das Tatgeschehen genau abgelaufen ist, das untersucht die Kriminalpolizei.