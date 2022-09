Astronaut Alexander Gerst trainiert im Ries für eine Mondmission

In den italienischen Dolomiten hat in dieser Woche das Trainingsprogramm für den deutschen Astronauten Alexander Gerst und seine US-amerikanische Kollegin Stephanie Wilson begonnen, nächste Woche werden die beiden für ein Feldtraining im Nördlinger Ries sein. Das hat die Europäische Weltraumorganisation (Esa) mitgeteilt. Gerst und Wilson könnten zu den Auserwählten zählen, die in wenigen Jahren zum Mond fliegen. Mit Gerst würde dann erstmals ein Deutscher den Mond betreten, Wilson wäre die erste Frau auf dem Erdtrabanten.

Training im Steinbruch

Die beiden Astronauten sollen in dem Asteroidenkrater des Nördlinger Rieses lernen, wie man in einem mond- oder marsähnlichem Terrain wissenschaftlich arbeitet oder Gesteinsproben einsammelt. Dazu werden sie wahrscheinlich in mehreren ehemaligen Steinbrüchen im Ries trainieren. Die praktische Ausbildung gehört zum Artemis-Programm der NASA. Das Ziel der US-Raumfahrtbehörde: In den nächsten Jahren wieder Menschen zum Mond schicken. Diese Mission könnte ein Zwischenschritt auf dem Weg zu einer bemannten Mars-Mission sein.