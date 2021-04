Astrazeneca: Zusatz-Impfungen in Kulmbach stark gefragt

Mehrere hundert Bürger haben sich in Kulmbach für ein Zusatz-Impfangebot mit Astrazeneca angemeldet. Personen, die über 60 Jahre alt sind, können sich seit dem Wochenende, unabhängig von einer Priorisierung, den Corona-Schutz verabreichen lassen. Am ersten Tag waren es 100 Impfungen.

1.000 Impfdosen stehen zur Verfügung

Insgesamt stehen vorerst 1.000 Impfdosen für diese Sonderzuweisungen bereit, so Landrat Klaus-Peter Söllner (FW) im BR-Gespräch. Nachdem Astrazeneca nicht mehr an unter 60-Jährige verimpft werden darf, wollte man die Ressourcen, die in Kulmbach vorhanden waren, möglichst schnell unter die Leute bringen, so Söllner.

Hausärzte am Projekt beteiligt

Seit Bekanntgabe des Projektes haben sich bisher weit über 800 Impfwillige gemeldet. Auch die Hausärzte werden in das Projekt involviert und wirken als dezentrale Impfzentren. Noch sind Anmeldungen per Email über astra@landkreis-kulmbach.de möglich.