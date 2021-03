Astrazeneca-Stopp: Vorerst geringe Auswirkungen in der Oberpfalz

Die Stadt Regensburg hat nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission die Impfungen mit Astrazeneca für Menschen unter 60 Jahren gestoppt. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, wurden die vereinbarten Termine zur Erstimpfung mit Astrazeneca von rund 300 Betroffenen abgesagt. Da kein Impfstoff übrig bleiben soll, könne es nun sein, dass Personen über 60 Jahren früher geimpft werden könnten. Die Stadt wartet nun auf weitere Empfehlungen zur zukünftigen Verwendung, auch im Bezug auf die Zweitimpfung.

Keine aktuellen Auswirkungen für Landkreis Regensburg

Das Landratsamt Regensburg teilte mit, dass für das Impfzentrum Landratsamt und für die Gemeindeimpfungen die aktuellen Entwicklungen keinerlei Auswirkungen haben, da hier nur Biontech und Moderna verimpft werden.

Das Impfzentrum Schierling ist am Montag mit knapp 400 Dosen Biontech beliefert worden und wird am 03.04. mit über 550 Dosen Biontech beliefert. Verimpft wird aber auch Astrazeneca.

Astrazeneca mit Einwilligung auch unter 60 in Wörth

Das Impfzentrum Wörth verimpft die komplette Woche nur Astrazeneca. Wer seine Einwilligung erteilt, kann auch als unter 60-jähriger eine Impfung mit Astrazeneca erhalten.

Keine Terminverschiebungen im Landkreis Schwandorf

Wie das Landratsamt Schwandorf mitteilt, müssen hier keine Impftermine verschoben werden, da bis 6.4. ausschließlich Zweitimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech terminiert waren. Im Impfzentrum habe bislang noch niemand den Impfstoff von Astrazenca abgelehnt, so ein Sprecher des Landratsamtes.

Landkreis Amberg-Sulzbach noch bis 7. April ohne Astrazeneca

Im Landkreis Amberg-Sulzbach hat die Entwicklung zunächst keine Auswirkungen, weil dort bis 7. April 2021 ausschließlich die Impfstoffe von Biontech und Moderna geimpft werden. Wie Sebastian Schaller, Kreisgeschäftsführer für Amberg-Sulzbach des Bayerischen Roten Kreuzes, mitteilte, werden die Änderungen die Erstimpfungsgeschwindigkeit in Stadt und Landkreis nicht beeinflussen, wenn der Freistaat seine Einladungssoftware innerhalb der nächsten Tage so umprogrammieren kann, dass die neue Regelung bei der Einladung und Terminauswahl berücksichtigt wird.

Verschiebungen betreffe vor allem Zweitimpfungen

Die nächsten Zweitimpfungen mit Astrazeneca wären, laut Schaller, in etwas mehr als zwei Wochen. Sollten diese auch nicht für unter 60-Jährige mit Astrazeneca möglich sein, müssten wahrscheinlich tausende Zweitimpfungstermine verschoben werden. Die Entscheidung über das konkrete Vorgehen werde erst nach Vorliegen einer einschlägigen Stiko-Empfehlung für die Zweitimpfungen getroffen, daher müssen sich Personen, die bereits einen Zweitimpfungstermin mit Astrazeneca haben, gedulden.

Unter 60-Jährige in Amberg-Sulzbach bekommen vorerst kein Astrazeneca

Das Impfzentrum Amberg-Sulzbach melde sich von selbst, sobald klar sei, wie weiter vorgegangen werde. Vorherige telefonische Klärungsversuche hätten derzeit keinen Sinn, so Schaller. Personen unter 60 Jahren, die eigentlich bald mit Astrazeneca hätten geimpft werden sollen - wie Lehrer oder Polizisten - bekommen von den Impfzentren im Landkreis bis auf Weiteres nur die Impfstoffe von Biontech, Moderna und später Johnson & Johnson angeboten. Es sei damit zu rechnen, dass dadurch der Impffortschritt in dieser Gruppe etwas langsamer eintritt als bei der Gruppe über 60-Jährigen, so Schaller.