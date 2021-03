AstraZeneca-Stopp: Viele Impfungen in Niederbayern fallen aus

Nach dem Stopp für Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca wollen die Impfzentren in Niederbayern teilweise andere Impfstoffe verwenden. Es werden aber auch etliche Termine für Erst- und Zweitimpfungen ausfallen, wie eine BR-Recherche zeigt.

AstraZeneca-Impfungen ausgesetzt: Das sollten Sie wissen

Impfausfälle in mehreren Landkreisen

Das Impfzentrum in Straubing beispielsweise kann für die heutigen Termine noch anderen Impfstoff verwenden, ab Mittwoch werden aber Impfungen ausfallen müssen, so das Landratsamt. Das Impfzentrum in Eggenfelden muss ebenfalls Termine absagen, denn der Konkurrenz-Impfstoff von Biontech ist hier bereits verplant.

540 Dosen AstraZeneca werden vorübergehend eingelagert, so ein Sprecher des Landratsamtes Rottal-Inn zum BR. In den Kreisen Freyung-Grafenau und Cham soll es für die Betroffenen neue Termine mit anderem Impfstoff geben.

Arzt rechnet mit erneuter Freigabe für Impfstoff

Der Koordinierungsarzt im oberpfälzischen Landkreis Schwandorf, Stephan Gilliar, bedauert den Impfstopp für AstraZeneca. Man habe zu 80 Prozent die englische Virusmutante, da wären Impfungen gut, so der Mediziner. Er verstehe aber, dass die Behörden so entschieden hätten, bevor etwas Schlimmes passiert. Gilliar rechnet damit, dass der Impfstoff von Astra Zeneca wieder freigegeben wird.

Dem millionenfachen Einsatz des Impfstoffes stünden wenige Zwischenfälle gegenüber. Ob diese vom Impfstoff verursacht worden seien, sei noch nicht einmal klar.