Astrazeneca-Stopp: Impfzentren sagen Tausende Termine ab

Nach dem vorläufigen Stopp des Astrazeneca-Impfstoffs haben die Impfzentren alle Hände voll zu tun, Termine zu stornieren. Das Ausweichen auf andere Impfstoffe ist nur teilweise möglich.

Das bayerische Gesundheitsministerium hatte am Montagnachmittag nach Bekanntwerden der Entscheidung des Bundes die Impfzentren informiert: Sie sollten vorerst keine neuen Termine für Erst- und Zweitimpfung mit Astrazeneca vereinbaren.

Impftermine müssen abgesagt werden

Allein im Landkreis München müssen rund 1.400 Menschen über die Absage ihres Impftermins informiert werden, teilte das Landratsamt am Montagabend mit. Wer sich telefonisch registriert hat, bekomme einen Anruf, die anderen bekämen eine SMS oder E-Mail, heißt es. Bislang seien etwa 10.200 Erstimpfungen mit dem Impfstoff Astrazeneca im Landkreis München erfolgt. Zweitimpfungen stünden im Landkreis München aktuell noch keine an.

Viele Termin-Stornierungen auch in Ostbayern

Die Impfzentren in Niederbayern und der Oberpfalz wollen teilweise andere Impfstoffe verwenden. Es werden aber auch etliche Termine für Erst- und Zweitimpfungen ausfallen. Das Impfzentrum in Straubing beispielsweise kann für die heutigen Termine noch anderen Impfstoff verwenden, ab Mittwoch werden aber Impfungen ausfallen müssen, so das Landratsamt.

Das Impfzentrum in Eggenfelden muss ebenfalls Termine absagen, denn der Konkurrenz-Impfstoff von Biontech ist hier bereits verplant. 540 Dosen Astrazeneca werden vorübergehend eingelagert, so ein Sprecher des Landratsamtes Rottal-Inn zum BR. In den Kreisen Freyung-Grafenau und Cham soll es für die Betroffenen neue Termine mit anderem Impfstoff geben. Absagen gibt es auch in Regensburg und im Kreis Amberg-Sulzbach. Im Impfzentrum Wörth an der Donau müssen 70 für heute vorgesehene Impftermine abgesagt werden.

Im Landkreis Rottal-Inn wird aktuell nur noch der Impfstoff von Biontech und Pfizer verwendet. Das gab ein Sprecher des Landratsamtes auf Anfrage des BR bekannt. Heute werden etwa 200 Personen eine solche Impfung erhalten. Die Kapazitäten vor Ort seien jedoch um einiges höher, so der Sprecher.

Telefonische Absagen nicht immer möglich

Auch im Landkreis Neustadt an der Waldnaab werden Astrazeneca-Impftermine abgesagt. Wie das Landratsamt mitteilt, werden alle in den nächsten Tagen anstehenden Termine in Weiden, Pressath und Vohenstrauß storniert. Wer seinen Termin online vereinbart hat, wird per E-Mail und SMS informiert. Bei telefonisch vereinbarten Terminen ist dies leider aufgrund der großen Anzahl nicht möglich, so das Landratsamt. Alle, die heute oder in den nächsten Tagen einen Termin zur Erst-oder Zweitimpfung mit Astranzeneca haben, werden gebeten, nicht in die Impfzentren zu kommen.

Unterfranken: Tausende Absagen nötig

Die kurzfristige Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums hat auch massive Auswirkungen auf die Impfzentren in Unterfranken. Die ersten Personen mit Astrazeneca-Impftermin mussten schon am Montagnachmittag heimgeschickt werden.

Allein in den Impfzentren Würzburg und Giebelstadt im Landkreis Würzburg fallen heute 2.500 geplante Termine aus, und die Betroffenen müssen benachrichtigt werden. Im Impfzentrum Bad Kissingen ruht der Betrieb heute komplett. Ab morgen soll dort wieder nach Plan geimpft werden – mit anderen Impfstoffen.

Impfzentrum Schweinfurt heute sowieso geschlossen

Im Container-Impfzentrum für Stadt und Landkreis Schweinfurt müssen für heute keine Termine abgesagt werden. Denn hier war unabhängig vom Stopp der Astrazeneca-Impfungen bereits geplant, dass das Impfzentrum am Dienstag für einen Tag geschlossen bleibt. Der Grund: Das in Container-Elementen untergebrachte Impfzentrum wird um zehn weitere Container vergrößert.

Stornierungen in Nürnberg und Erlangen

Wie die Städte Nürnberg und Erlangen mitteilen, will man auch hier versuchen, bereits vergebene Impftermine mit den Impfstoffen Biontech/Pfizer und Moderna weiterzuführen. Trotzdem wird es auch dort zu Absagen beziehungsweise Termin-Verschiebungen kommen.

Alle Personen, die im Landkreis Augsburg am Dienstag oder Mittwoch für eine Impfung mit Astrazeneca vorgesehen waren, würden über die Stornierung ihres Termins informiert, so Landrat Martin Sailer am Montag in einer Pressemitteilung. Im Landkreis Günzburg sind von der Aussetzung der Impfung mit Astrazeneca heute rund 200 Menschen betroffen. Das Landratsamt Dillingen musste in Abstimmung mit dem Impfzentrum in Wertingen zunächst die für Mittwoch geplanten 150 Impfungen mit Astrazeneca ersatzlos absagen.

Zweit-Impfungen bisher kein Problem

Da zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Astrazeneca laut Ständiger Impfkommission (Stiko) möglichst zwölf Wochen liegen sollen, ist das Thema Zweit-Dosis bisher noch nicht bedeutend. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) von Montag haben bisher gut 1,6 Millionen Menschen in Bayern eine Erstimpfung erhalten - bei vielen ist noch Zeit, bis die zweite Dosis ansteht. Erst 26 Menschen haben in Bayern eine Astrazeneca-Zweitimpfung bekommen.

Wie soll es weitergehen?

Das vorläufige Aussetzen des Impfstoffes Astrazeneca ist für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek keine gute Nachricht: "Auf der anderen Seite kann man so etwas natürlich nicht ignorieren." Er erhoffe sich eine schnelle und klare Darstellung am Donnerstag durch die Europäische Arzneimittelbehörde. In der Kommunikation müsse dann deutlich gesagt werden, wie es weitergehe.

Aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) sollte nach einer erneuten Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs die Priorisierung bei diesem Corona-Vakzin aufgehoben werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montagnachmittag angekündigt, dass Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Deutschland vorerst ausgesetzt werden. Er sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme", um gesundheitliche Komplikationen in seltenen Fällen wissenschaftlich zu überprüfen.

Sondersendung: BR extra zu Astrazeneca – heute, Dienstag, 16.3., um 19.30 Uhr.