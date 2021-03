Wie der Astrazeneca-Stopp ein Impfzentrum ausbremst

Michael Frohmader zückt seinen Impfpass, zeigt den Stempel darin: 04.03.2021, geimpft mit Astrazeneca. "Das würde ich auch sofort wieder machen", sagt der 38-jährige Fitnessberater. Im Mai wird er zum zweiten Mal Vater, hat deshalb schon eine erste Impfung erhalten.

Hoffnung auf zweite Impfung

Die Diskussionen um den Impfstoff mit dem "schlechten Image" verunsicherte ihn nicht. Noch sei ja gar nicht klar, ob mögliche Thrombosen überhaupt eine Folge der Impfung seien und selbst wenn, sei die Zahl der Betroffenen so gering, dass er das Risiko eingehen könne, als Unternehmer eingehen müsse. Seine zweite Impfung mit Astrazeneca sei für Angang Mai geplant, bis dahin, so seine Hoffnung, lasse sich das Problem klären. Er werde sich auf jeden Fall, wenn das wieder möglich ist, eine zweite Astrazeneca-Spritze geben lassen. Zwölf Wochen dürften ja zwischen der Erst- und der Zweitimpfung von Astrazeneca liegen. Er habe also noch etwas Zeit.

Meinungen geteilt zu Astrazeneca-Stopp

In der Erlanger Fußgängerzone sind die Meinungen zum Astrazeneca-Stopp sehr unterschiedlich. Eine junge Frau, die in der Pflege arbeitet, ist froh, dass sie noch nicht geimpft wurde. Sie wolle jetzt lieber erstmal abwarten, wie sich die Situation weiterentwickle. Ein Rentner, der seine Frau im Rollstuhl schiebt, sieht es noch pragmatischer: Er habe jetzt ein Jahr ohne Impfung gelebt, jetzt könne er auch noch ein Jahr abwarten, welche Konsequenzen die Impfungen mit sich brächten. Eine ältere Frau, die gerade vom Wochenmarkt kommt, wäre sofort bereit, sich Astrazeneca spritzen zu lassen. Letztlich sei das doch der einzige Weg aus der Misere. Ihre Begleitung dagegen winkt ab und spricht von einem Durcheinander, man wisse ja jetzt eigentlich gar nicht mehr, was richtig oder falsch sei.

300 Impfungen in Erlangen aufgeschoben

Das Erlanger Impfzentrum in der Sedanstraße bleibt im Erdgeschoss am Dienstagvormittag dunkel und leer. Ab und an kommen Passanten zur Eingangstür, erkundigen sich bei der Security. Fest steht: Mit Astrazeneca wird an diesem Tag nicht geimpft. Rund 300 Personen wurde ihr Impftermin abgesagt beziehungsweise verschoben. Mehr als 1.000 weitere Impfungen für die kommenden Tage sind gestoppt, müssen quasi pausieren, bis eine Entscheidung gefallen ist, wie mit Astrazeneca weiter vorzugehen ist.

Der Leiter des Erlanger Impfzentrums, Dr. Hans-Joachim Drossel, hofft, dass sich die Situation schon die kommenden Tage klärt. Er gehe davon aus, dass weiter mit Astrazeneca geimpft werden könne, die Liste der Nebenwirkungen werde möglicherweise erweitert, erst müssten die konkreten Thrombose-Fälle aber genau analysiert werden, so Drossel.

Keine "Misch-Impfung"

Wer mit Astrazeneca geimpft wurde, soll laut Impfverordnung auch bei der zweiten Impfung Astrazeneca erhalten. Ob ein Wechsel des Impfstoffes während erster und zweiter Spritze generell möglich und sinnvoll sei, dazu gebe es noch keine konkreten Daten, so Drossel. Die Studien in mehreren Ländern diesbezüglich liefen noch. Der Astrazencea-Stopp jetzt sei durchaus problematisch. Man befände sich gerade am Beginn der dritten Welle und könne jetzt nur noch mit halber Kraft fahren am Erlanger Impfzentrum. Auch die Astrazeneca-Impfung schütze wie die mit anderen Wirkstoffen vor schwerwiegenden Komplikationen bei einer Corona-Erkrankung. Ihr Vorteil überwiege auf jeden Fall in der Relation zu möglichen Nebenwirkungen.