Astrazeneca-Stopp als Hürde von Schulöffnungen in Grenzgebieten

Der Landkreis Regen hält nach wie vor an dem Vorschlag mehrerer Grenzlandkreise an die bayerische Staatsregierung fest, in einem Pilotversuch auszuprobieren, ob man Schulen trotz hoher Inzidenzen öffnen könnte.

"Es wäre wünschenswert, eine Schulöffnung in einem Pilotversuch in ein oder zwei Landkreisen auszuprobieren", sagte am Dienstag der Pressesprecher des Landratsamts Regen, Heiko Langer, dem Bayerischen Rundfunk. Dafür könnte man diesen Landkreisen dann zum Beispiel einen anderen Impfstoff als das jetzt vorläufig gestoppte Astrazeneca-Vakzin schicken, um die Lehrkräfte fertig zu impfen.

Pilotversuch durch Astrazeneca-Impfstopp ins Stocken geraten

Der Vorschlag der Grenzlandkreise für den Pilotversuch hatte auf zwei Säulen basiert: zum einen regelmäßige Gurgel- und Poolingtests für die Schüler, zum anderen geimpftes Schulpersonal. Durch den gestern vorläufig gestoppten Impfstoff von Astrazenaca sind aber die bundesweit gestarteten Impfungen für Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher jetzt ins Stocken geraten.

Zum Artikel "Piazolo: Wie Schulen trotz hoher Inzidenz wieder öffnen könnten"

Biontech-Impfstoff sei keine Ersatzoption

In vielen Landkreisen wurden die Lehrer und Erzieher bevorzugt mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft, zum Beispiel im Landkreis Freyung-Grafenau. Dort sind jetzt rund zwei Drittel der impfwilligen Grund- und Förderschullehrer sowie Erzieher durchgeimpft. Beim restlichen Drittel ist seit Montag unklar, wie es weitergeht, hieß es von der Pressestelle des Landratsamts.

Der vorhandene Biontech-Impfstoff könne nicht für die restlichen Impfungen verwendet werden. Er sei anders verplant und im Moment sei unklar, wieviel von welchem Impfstoff nächste Woche eintrifft. Offen sei auch, ob Astrazeneca nicht doch wieder zugelassen wird.

"Kein blindes Öffnen" - Kultusministerium weiß von den Hürden

Auch der Freyunger Landrat Sebastian Gruber (CSU) hält an dem Vorschlag der Grenzlandkreise für Schulöffnungen fest, sagte sein Pressesprecher Karl Matschiner dem Bayerischen Rundfunk, aber nur, wenn tatsächlich auch die Lehrkräfte geimpft sind. Gruber will "kein blindes Öffnen". Was aus dem Vorschlag der Grenzlandkreise für Schulöffnungen trotz hoher Inzidenzen wird, ist ohnehin noch nicht entschieden.

Im bayerischen Kultusministerium sei die Botschaft aber angekommen, hieß es von der dortigen Pressestelle, dass die Hotspot-Regionen an der Grenze Lösungen brauchen. Möglicherweise werde das Thema am Dienstag im Ministerrat angesprochen.