Astrazeneca: Sonder-Impfangebot in Teilen Oberfrankens

Der Impfstoff von Astrazeneca steht unter Verdacht, in seltenen Fällen eine spezielle Form von Thrombosen im Gehirn auszulösen. Das Risiko dafür ist aber ungleich verteilt. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte deshalb Ende März empfohlen, den Impfstoff nur an über 60-Jährige zu verimpfen. Während bestimmte Impfzentren in Bayern auf Astrazeneca sitzenbleiben, haben drei Regionen in Oberfranken eine alternatives Impfkonzept vorgestellt.

Astrazeneca-Sonderimpfung für bestimmte Altersgruppen

In den beiden Landkreisen Kronach und Kulmbach können sich ab sofort über 60-Jährige mit Astrazeneca impfen lassen. Und das losgelöst von jeder Priorisierung, heißt es auf den Internetseiten der jeweiligen Landratsämter. Im Raum Hof können sich Impfwillige bereits ab 18 Jahren mit Astrazeneca impfen lassen – wenngleich die Verantwortlichen in Hof auf die Anmerkung der Stiko verwiesen, Astrazeneca nur für über 60-Jährige zu empfehlen.

Angebot wird in Kulmbach und Kronach "gut angenommen"

In der Region Kulmbach werde das Angebot bereits sehr gut angenommen, so der Leiter des örtlichen Krisenstabes, Oliver Hempfling, im BR-Gespräch. Mehr als 500 Mails seien bereits eingegangen. Die Anfragen müssten nun abgearbeitet werden. Teilweise seien pro Mail mehrere Familienmitglieder angemeldet, teilweise haben die Interessenten auch das 60. Lebensjahr noch nicht erreicht. Spätestens in zwei Tagen soll mit den ersten 100 Impfungen begonnen werden. Auch die Kulmbacher Hausärzte seien involviert und wirken als dezentrale Impfzentren, so Hempfling.

Auch im Raum Kronach sei die Resonanz auf die Möglichkeit von Sonder-Impfterminen für über 60 Jahre alte Personen "recht gut". Das sagte ein Sprecher aus dem Landratsamt Kronach dem BR auf Nachfrage. Genaue Zahlen lägen allerdings noch keine vor.