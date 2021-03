Astrazeneca: Impfungen laufen auch in Franken wieder an

Nach der Entwarnung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) für Astrazeneca können die Impfungen mit dem Vakzin fortgesetzt werden. Die EMA sieht keine erhöhte Gesundheitsgefahr und empfiehlt den Impfstoff weiterhin anzuwenden. Es werde aber eine Warnung vor einem seltenen Auftreten von Blutgerinnseln hinzugefügt. Hintergrund waren Meldungen über vereinzelte Fälle. Deutschland hatte die Nutzung daher gestoppt, sie nach der EMA-Entscheidung aber wieder freigegen.

Nürnberg: Zwei zwölfstündige Impf-Tage pro Woche

Durch das Aussetzen der Impfungen ist die Impfkampagne in Verzug geraten - auch in Franken. Viele Impftermine, die abgesagt wurden, müssen nun nachgeholt werden. Die Stadt Nürnberg hat ihre Kapazitäten erhöht und will an diesem Wochenende bis zu 1.300 Impfungen pro Tag durchführen. Im Impfzentrum in der Nürnberger Messe soll es nächste Woche erstmals einen langen Impf-Tag von 8 bis 20 Uhr geben. Vorbereitungen für zwei lange Impf-Tage pro Woche laufen.

Kronach: Landkreis vergibt 1.800 Termine neu

Im Landkreis Kronach ist man im Moment damit beschäftigt, 1.800 Menschen zu kontaktieren, deren Impftermine in den letzten Tagen abgesagt worden sind. Die müssen jetzt neu vergeben werden. Das ist auch ein Grund dafür – dass etwas dauert, bis die Impfungen mit Astrazeneca wieder anlaufen - nämlich ab Sonntag (21.03.). Dafür wird extra zusätzliches Personal eingesetzt, sagt Markus Wich vom Kronacher Landratsamt:

"Wir sind jetzt bemüht und wir sind auch zuversichtlich, dass wir diese achtzehnhundert Impftermine zum Regelbetrieb in der nächsten Woche wieder aufholen. So dass wir auf dem Stand sind, wie die Woche vorher, wo wir diese Impftermine schon ausgemacht hatten."

Hof: Impfquote über dem bayernweiten Durchschnitt

In der Region Hof starten zwölf Hausarztpraxen wieder mit der Abgabe von Astrazeneca. Laut Landratsamt Hof stehen 2.000 Impfdosen zur Verfügung. Weil die Inzidenzwerte bis vor kurzem noch extrem hoch waren, hat die Region als erste in Bayern genehmigt, dass Hausärzte von der bundesweit geltenden Impfreihenfolge abweichen kann. So soll eine weitere Ausbreitung des Virus aus hochbelasteten Grenzregionen verhindert werden.

Im Vergleich mit anderen Kommunen steht die Stadt trotzdem aber schon recht gut da: Die Impfquote liegt Hof mit 11,4 Prozent über dem bayernweiten Schnitt von etwa 9,1 Prozent.