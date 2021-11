Ast auf Gehege gestürzt: Hofer Luchse bekommen neues Zuhause

Die Luchse im Hofer Zoo bekommen mehr Platz: Die Stadt stellt nun ein angrenzendes Gelände im Bürgerpark Theresienstein für die Erweiterung des Luchs-Geheges zur Verfügung. Das hat der Bauausschuss des Stadtrats beschlossen. Der Trägerverein will den beiden Luchs-Geschwistern Sammy und Khedira künftig auf rund 450 Quadratmetern ein artgerechteres Zuhause bieten.

Luchse kommen einstweilen in den Wildpark Mehlmeisel

Die Vorsitzende des Hofer Zoos, Andrea Steiner, geht nach ersten Schätzungen von Kosten im sechsstelligen Bereich aus, erklärte sie am Donnerstag auf BR-Anfrage. Bis sich die beiden Luchse aber in ihrem größeren Gehege tummeln können, wird es noch einige Zeit dauern. Im Laufe der nächsten Tage werden die Tiere vorübergehend in den Wildpark Mehlmeisel umziehen.

Ast stürzt bei Sturm auf marodes Luchsgehege

Während des Sturmtiefs "Ignatz" vor zwei Wochen war ein großer Ast auf das marode Luchsgehege gestürzt und hatte es endgültig unbewohnbar gemacht. Die beiden Luchse sind seitdem in einem kleineren Gehege des Zoos "eingepfercht", so die Vereinsvorsitzende Andrea Steiner. Sie sei deshalb dankbar über das Angebot aus Mehlmeisel. Im Gegenzug nimmt der Hofer Zoo vorübergehend zwei Wildkatzen aus Mehlmeisel auf. Der Austausch der Tiere soll in den nächsten Tagen erfolgen.

Hof hat den einzigen Zoo in Oberfranken

Der Hofer ist der einzige Zoo in Oberfranken. Dort tummeln sich neben Kängurus, Luchsen, Mini-Schweinen, verschiedenen Vögeln und Fischen rund 100 verschiedene Tierarten. Bis zu 60.000 große und kleine Besucher aus der Region, aber auch aus dem benachbarten Sachsen, Thüringen und Tschechien kommen pro Jahr in den Hofer Zoo.