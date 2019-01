Aßlinger Tafel: Mit dem Kühlauto unterwegs

Freitagmorgen, Einpacken für die Tour, die Pfandkisten der Spender sind im Wagen. Die erste Fuhre schon zurück. Der umgebaute Kleintransporter namens "Glücksbringer" hat eine Kühlung. So bleiben Milchprodukte, Wurst und Fisch garantiert frisch. Andi Frimberger setzt sich ans Lenkrad, bereit für die 100 Kilometer lange Tour.

"Wir fahren praktisch von der Aßlinger Tafel nach Bad Aibling rein, auch nach Ottobrunn und auf dem Weg sind auch etliche Geschäfte, die wir anfahren und die Spenden abholen." Andi Frimberger

Der gelernte Fernfahrer genießt seine Arbeit, neulich musste er sogar zweimal fahren.

"Da haben wir extrem viel gekriegt von einer Firma, dass der Wagen da schon dreiviertel voll war und dann haben wir die letzten drei Kunden nicht mehr anfahren können. Da sind wir erst zur Tafel gefahren und dann zurück und haben bei den letzten drei Kunden noch die Ware abgeholt." Andi Frimberger

Die Sponsoren sind großzügig, heute gibt es noch eine Palette Butter, Ablaufdatum heute. Kann die Aßlinger Tafel die brauchen? Wenn nicht, wird sie weiter verteilt, sagt Susanne Dorsch von der Aßlinger Tafel. Sie kann auch mit 1.600 Joghurts umgehen. Die werden dann einfach an andere Tafeln verschenkt.

"Teilweise kommen die Tafeln auch zu uns und holen die Sachen hier ab. Es gibt immer mal wieder Schwankungen, dass es mal mehr gibt und mal weniger. Insgesamt ist es aber doch ziemlich gleichbleibend." Susanne Dorsch

Bis nach Ottobrunn verteilen die Aßlinger ihre Ware, ein ausgeklügeltes System. Fünf Märkte fahren wir in den drei Stunden an, laden Krabben und Obst, Öko-Würste und sogar mehrere Sträuße Tulpen ein.

" Weil wir viele Leute haben, die gerne einen Blumenstrauß mitnehmen und sagen: So, jetzt hab´ich sogar einen Blumenstrauß am Wochenende in meinem Wohnzimmer stehen." Andi Frimberger

Klaus Graber sortiert die Gemüsekisten im Markt vor, zieht schimmelige Clementinen raus.

"Man hat schon manchmal das Gefühl, dass man ein bisschen als Abfalleimer benutzt wird. Andererseits kann man natürlich nicht in jeder Kiste bis runterschauen, aber wenn ich schon obendrauf die verschimmelten Zitronen liegen sehe, dann erlaube ich mir die auch dazulassen. Das müssen wir nicht extra nach Aßling schaffen, um es dort zu entsorgen." Klaus Graber

Voll geladen kommt das Kühlauto im ehemaligen Kindergarten in Aßling an. Noch knappe zwei Stunden, dann kommt die Kundschaft. Also ausladen, einräumen und Obst, Salat und Gemüse aussortieren. Jede zweite Tomate fliegt in die Tonne, weil sie faulig ist. Sabine Küpferling hat die Tafel vor zehn Jahren gegründet. Sie ist stolz auf das Kühlauto und die freigiebigen Spender.

"Wir machen zweimal im Jahr auch eine Blumenaktion, bei der uns die Gärtnerei Kellerer in Aßling unterstützt." Sabine Küpferling

im Frühjahr gibt´s Primeln, im Winter gibt´s Christsterne mit einem netten Spruch drauf.

14 Uhr. An der Warteschlange werden Einlassnummern verteilt, Asylbewerber, alleinerziehende Mütter und Väter kommen dann nacheinander an die Theke und werden bedient wie im Tante Emma Laden. Eine Rentnerin kommt nach einer Stunde an die Reihe und freut sich: Endlich ihr Lieblingssalat Chicorée und dazu Waffeln für die Enkelin. Richtig fröhlich packt sie ihren Einkaufswagen.

"Wenn man wenig Rente hat, finde ich sie toll, die Einrichtung - also für die Leute, die weniger Geld haben." Kundin

Rund 100 Menschen versorgt die Aßlinger Tafel direkt und dann noch indirekt durch die anderen Tafeln. So werden mehr Leute satt und weniger landet in der Mülltonne.