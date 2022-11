Asiatischer Laubholzbock – der lange Kampf gegen die Käferplage

Als 2014 der Asiatische Laubholzbockkäfer war die Aufregung groß. "Wir durften ja gar kein Holz mehr nach Hause nehmen", erzählt Martin Mögele. Er blickt auf gut ein Dutzend Stämme, die am Waldrand von Ziemetshausen liegen. "Nach all den Jahren draußen wird der Brennwert des Holzes nicht besser, das zerbröselt manchmal schon regelrecht", so Mögele. Die Quarantänezone hatte ein Ziel – die Verbreitung des Asiatischen Laubholzbockkäfers zu stoppen.

Vorschriften sollen Verbreitung des Käfers verhindern

Experten gehen davon aus, dass der Schädling über Verpackungsholz wie Paletten, Kisten oder Verschläge den Weg nach Deutschland findet. Normalerweise muss es erhitzt oder begast werden, doch mancher Produzent verstößt offenbar gegen die Vorgaben und spart sich dieses Verfahren. Bayernweit hatte das Insekt bereits sieben Gebiete befallen, darunter eben auch Ziemetshausen im Landkreis Günzburg. Eigentlich sieht der drei bis vier Zentimeter große Käfer recht hübsch aus, mit seinem schwarzen Körper und den langen Fühlern. Doch er ist nicht so harmlos wie es scheint.

Larven des Käfers gefährden gesunde Bäume

Der Laubholzbockkäfer besiedelt nicht nur kranke, sondern auch gesunde Bäume. Das Problem sind die Larven, die sich tief in den Stamm bohren und bei starkem Befall zum Absterben eines Baumes führen können. Deshalb wird der Schädling mit einer breiten Palette an Maßnahmen bekämpft. Nachdem er in Ziemetshausen entdeckt worden war, wurden dort tausend Laubholzgehölze gerodet. Im Holz fand man hunderte Larven und tausende Eier. Betroffen von den Fällaktionen waren auch der Friedhof und private Gartenbesitzer. "Man kann sich vorstellen, dass das nicht gerade für Begeisterung sorgt, wenn alte geliebte Bäume weg müssen", sagt Bürgermeister Ralph Wetzel.

Letzter Laubholzbockkäfer vor Jahren entdeckt

Um den Käfer sicher wieder los zu werden, reichte diese Maßnahme allerdings nicht aus. "Wir haben Fallen mit Sexuallockstoffen aufgestellt, um zu prüfen, ob er noch da ist", sagt Ilka Heckner, vom Amt für Ernährung. Landwirtschaft und Forsten in Krumbach. Außerdem waren Spürhunde im Einsatz, die den Käfer erschnüffeln sollten. Hoch droben in den Wipfeln suchten zudem Baumkletterer nach Bohrlöchern oder Eiablagen. All die Maßnahmen zeigten Erfolg, 2018 tauchte der letzte Käfer auf. Deshalb war man im Rathaus davon ausgegangen, dass die Quarantäne Ende 2020 auslaufen würde. "Die Behörden hatten uns das so signalisiert", sagt Bürgermeister Wetzel. Doch kurz vor Weihnachten kam dann die Nachricht, dass sie noch einmal um zwei Jahre verlängert werden soll.

Nur noch ein befallenes Gebiet

Die Gemeinde reichte deshalb Klage beim Verwaltungsgericht Augsburg ein, die letztlich mit einem Vergleich endete. Einerseits wurde der Radius der Sperrzone deutlich verringert. "Die betroffene Fläche war nur noch ein Viertel so groß wie vorher", sagt Wetzel. Außerdem endete die Quarantäne nun am 31. Oktober 2022. Waldbesitzer Martin Mögele ist froh: "Die Kettensägen sind startklar und wir können in unserem Wald jetzt einfach wieder frei arbeiten und natürlich auch das Brennholz für den Winter nach Hause holen." Bayernweit betrachtet ist die Bekämpfung des Laubholzbockkäfers ein Erfolg. Von den ehemals sieben vom Käfer befallenen Gebieten ist nur noch Miesbach in Oberbayern betroffen.