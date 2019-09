Asiatische Tigermücke in Fürth nachgewiesen – Stadt will handeln

Zwei Anwohner der Kleingartenanlage Süd in Fürth hatten unabhängig voneinander jeweils zwei Exemplare der Tigermücke an den sogenannten Mückenatlas geschickt – ein Projekt zur Artenbestimmung des Friedrich-Loeffler-Instituts und des Leibnitz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung.

Larven der Tigermücke entdeckt

Helge Kampen, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Friedrich-Loeffler-Instituts, war deshalb vor kurzem in Fürth, um den Fall zu überprüfen. Er fand dort Larven der Tigermücke, was darauf schließen lässt, dass sich die Mücke in Fürth fortpflanzt, wie er dem Bayerischen Rundfunk sagte.

Nach Erding zweite Population in Bayern?

Bislang gab es in Bayern erst eine einzige Population in Erding, so Kampen. Diese konnte aber erfolgreich bekämpft werden. Die Population in Fürth habe aber wohl größere Ausmaße.

"Mückenmonitoring" im Frühjahr

Da die Stechmückenzeit nun vorbei ist, will die Stadt Fürth im kommenden Frühjahr mit Hilfe eines sogenannten Mückenmonitorings herausfinden, wie weit sich die Tigermücke bereits verbreitet hat. Dazu werden beispielsweise Fallen aufgestellt.

Jeder kann bei Bekämpfung mithelfen

Abhängig von den Ergebnissen soll die Art dann gezielt bekämpft werden. Dabei könne jeder mithelfen, so die Stadt Fürth. Als ideale Brutstätte für die Asiatische Tigermücke gelten kleine Wassermengen beispielsweise in Gießkannen, Eimern oder Blumentopfuntersetzern. Diese sollten beseitigt und Regentonnen abgedeckt werden. Außerdem helfe es, das Wasser in Vogeltränken und Planschbecken regelmäßig auszutauschen.

Tropische Mücke durch Reise- und Warenverkehr eingeschleppt

Die Asiatische Tigermücke stammt ursprünglich aus Südostasien. Sie wird seit langem durch den internationalen Reise- und Handelsverkehr nach Europa eingeschleppt. Das tropische Insekt konnte bereits in fast allen Bundesländern nachgewiesen werden. In der Regel handelt es sich aber um Einzelexemplare und nicht um eine ganze Population.

Risiko einer Krankheitsübertragung sehr gering

Krankheiten kann die Mücke nur übertragen, wenn sie sich zuvor selbst bei einer – zum Beispiel im Urlaub – erkrankten Person infiziert hat. Dieses Risiko sei sehr gering, so Helge Kampen vom Friedrich-Loeffler-Institut. Bislang habe es in Deutschland noch keinen Fall einer Infektion gegeben, die durch eine Tigermücke verursacht wurde. Das Insekt kann Krankheiten wie Dengue-, Zika- oder Gelbfieber auf den Menschen übertragen.