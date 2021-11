Aschheim - Eine Zukunft ohne Wirecard

Gemischte Gefühle in Sachen Wirecard

Von den Bäumen gefallene bunte Blätter bedecken den ehemaligen Parkplatz und dämpfen die Schritte von Gemeinderat Sepp Lausch, der hier regelmäßig vorbeischaut.

An dem Ort, der Aschheim bundesweit bekannt machte, beschleichen ihn gemischte Gefühle. Lange Zeit sei man stolz gewesen auf die Erfolgsgeschichte, die sich hier abgespielt habe, berichtet er. Wirecard sei immer etwas ganz Großes und die Aschheimer gerne mit dabei gewesen, erzählt der Kommunalpolitiker. Im Frühsommer 2020 unsanftes Erwachen: Skandal und Pleite. Gut 1.500 Arbeitsplätze sind plötzlich weg, genau wie die ominösen zwei Milliarden, die Wirecard irgendwo in Asien geparkt haben will.

Als der Insolvenzantrag gestellt wird, lassen Sepp Lausch und seine Parteifreunde von den Freien Wählern eine Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen anfertigen. Denn Thomas Glashauser von der CSU, der Erste Bürgermeister, will weder im Stadtrat noch in der Öffentlichkeit die drohenden Einnahmeausfälle beziffern. Er beruft sich auf das Steuergeheimnis.

Rückzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe drohen

Lausch und die anderen Stadträte aber wollen genauer wissen, was der Gemeinde da möglicherweise bevorsteht. Falls die Wirecard-Gewinne Lug und Trug waren, hätte der Konzern auch keine Gewerbesteuern zahlen müssen. Das weiß auch Michael Jaffè, der Insolvenzverwalter der Wirecard AG. Er ist gerade dabei, sämtliche Überreste des Fintech-Unternehmens zu Geld zu machen. Von Unternehmensbeteiligungen in Malaysia bis zum Teppich im ehemaligen Vorstandsbüro. Denn im Sinne der betroffenen Gläubiger ist er verpflichtet, Steuerzahlungen zurückzufordern, für die es keine Grundlage gab.

Davor hat nicht nur Sepp Lausch Angst. Auf Basis der im Bundesanzeiger veröffentlichen Umsätze und Gewinne der Wirecard AG, konnten die Freien Wähler eine ziemlich genaue Schätzung anstellen, wie hoch die Rückforderungen ausfallen dürfte: "Für den Zeitraum von 2016 bis 2019 kommen wir auf eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro", sagt Lausch und schluckt dabei leicht. Das wäre auch fürs wohlhabende Aschheim keine Kleinigkeit, es entspräche etwa dem Aufkommen der gesamten Gewerbesteuereinnahmen eines Jahres. Wirecard hätte nach dieser Rechnung jahrelang ganz allein ein Drittel der gesamten Aschheimer Gewerbesteuereinnahmen erbracht.

Hohe Zuschüsse für Aschheimer Kitas und Vereine

Infolge der jahrelang sprudelnden Einnahmen fallen die sogenannten freiwilligen Leistungen der Gemeinde Aschheim spektakulär aus: Es gibt hier hohe Zuschüsse für Kindergärtenplätze. Die Bürger müssen dafür nichts bezahlen. Eine Realschule hat Aschheim auch. Ein Gymnasium ist im Bau. Geplante Kosten: 120 Millionen Euro. Hinzu kommt ein fantastisches Freizeitangebot: Die Gemeinde verfügt über neun Freiluft-Tennisplätze und eine Tennis-Halle mit weiteren Plätzen für den Winter.

Es gibt mehrere gut gepflegte Fußballplätze, die von zwei örtlichen Vereinen genutzt werden, außerdem ein Leichtathletikstadion und eine Sportschützenanlage. Ein Schul-Schwimmbad ist ebenfalls geplant. Nicht schlecht für eine 9.900-Einwohner-Gemeinde. CSU-Bürgermeister Thomas Glashauser glaubt, dass das auch so bleibt. Er gibt zwar keine Interviews, lässt aber seine Mitarbeiter auf BR-Anfrage schriftlich mitteilen, dass die Stadt über genügend finanzielle Reserven verfüge und keine Kürzungen bei den freiwilligen Leistungen geplant seien.

Sieben Millionen Euro Ausgleichszahlung vom Bund

Das Haushaltsergebnis 2020 zeigt jedoch, dass Aschheim vom Bund sieben Millionen Euro aus dem Corona-Topf für Gewerbesteuerausfälle bekommen hat. Das hat der Gemeinde massiv geholfen. Für 2021 wird es keine Kompensationen mehr geben und die Rückzahlungen der Wirecard-Gewerbesteuer könnte fällig werden.

Angesichts dieser Aussichten haben viele im Gemeinderat, im Gegensatz zum Bürgermeister, erhebliche Zweifel, dass alles einfach so weiter gehen kann wie bisher. So wie zum Beispiel Eugen Stubenvoll. Er sitzt ebenfalls für die Freien Wähler im Gemeinderat und befürchtet, dass Aschheim bei den freiwilligen Leistungen möglicherweise kürzen muss: "Wenn die Rückzahlungen in der geschätzten Höhe anstehen, dann müssen wir überlegen, ob alle geplanten Investitionen und die vielen Zuschüsse, etwa für die Vereine, in der Form noch haltbar sind", meint er. Für die Vereine wäre das natürlich bitter, für die Bürger aber auch, wenn sie plötzlich mehr für Kita-Plätze bezahlen müssten.

Doch keine neue Wirecard-Konzernzentrale - Zukunft des Baus geklärt

Aber es gibt auch positive Entwicklungen: Zum Zeitpunkt der Wirecard-Pleite war die neue Konzernzentrale bereits im Bau. Das Gebäude war maßgeschneidert auf die Ansprüche und Vorlieben des Vorstandes. Andreas Wißmeier von der Rock Capital Group berichtet von Sonderwünschen wie geschwungenen Übergängen von Teppich auf Parkett und Glasflächen an der Außenfassade, die immer wieder durch andere Materialien unterbrochen sein sollten. Angesichts solcher Ideen habe man oft heimlich den Kopf geschüttelt, erinnert er sich, aber es sei eben der Wunsch des Kunden gewesen, dem man nachzukommen versuchte. Vorgesehen war der neue Standort für 2.000 Mitarbeiter - am Ende kam kein einziger.

Der 42.000 Quadratmeter große Büro-Komplex mit riesigem Atrium wird trotzdem nicht zur Bauruine werden, obwohl Andreas Wißmeier nach dem Wirecard-Insolvenzantrag einige schlaflose Nächte hatte, wie er freimütig einräumt: "Wenn sich bei einem so großen Projekt der einzige Mieter plötzlich in Luft auflöst, dann muss man schon mehr als nur heftig durchatmen, aber wir haben alles noch einmal neu geplant und ersetzen jetzt einen großen durch 15 kleine Mieter", berichtet der Immobilen-Manager. Ein völlig neues Bürokonzept mit gesunder, nachhaltiger Arbeitsumgebung soll hier entstehen, deutlich weniger protzig als ursprünglich geplant. Neue Normalität. Vielleicht ein Symbol für ganz Aschheim.