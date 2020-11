Aschfeld: Kleine Rinder helfen bei der Landschaftspflege

In der Flurlage "Arbig" nördlich von Aschfeld weiden derzeit drei Dexter-Rinder im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Main-Spessart. Sie haben die Aufgabe, den vorhandenen Kalkmagerrasen für seltene Pflanzen und Insekten offen zu halten. Denn mit dem Naturschutzgebiet "Ruine Homburg" in unmittelbarer Nähe bildet diese Fläche einen wichtigen Trittstein für den Biotopverbund zwischen den hochwertigen Naturschutzflächen in der Agrarlandschaft.

Tierische Hilfe im Kampf gegen Verbuschung

Die eher kleinen, sehr robusten Rinder werden gerne für die Landschaftspflege eingesetzt, da sie mit kargem Futter zurechtkommen. Durch die tierischen Landschaftspfleger werden seltene, lichtliebende Pflanzen- und Tierarten gefördert. Ihr Verbiss beugt einer übermäßigen Gebüsch-Entwicklung vor. Zusätzlich wurden schnell wachsende Sträucher maschinell zurückgeschnitten. Ein großer Teil der Heckenstruktur bleibt stehen und bildet ein Mosaik unterschiedlicher Lebensräume für eine große Artenvielfalt.

Rinder nicht zum ersten Mal am "Arbig"

Das BayernNetzNatur-Projekt "Lebensräume auf Kalkstandorten im Landkreis Main-Spessart" des Landschaftspflegeverbands läuft seit Juni 2019. In Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde werden naturschutzfachliche Maßnahmen ergriffen, um Magerstandorte durch geeignete Pflege und Bewirtschaftung offenzuhalten und weiter zu optimieren.