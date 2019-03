Aschermittwoch: Parteien schauen aus Niederbayern auf Europa

Seite an Seite wollen sie feierlich in die Passauer Dreiländerhalle einziehen: Beim politischen Aschermittwoch der CSU werden Parteichef Markus Söder und sein Vize Manfred Weber voraussichtlich einmal mehr die Geschlossenheit der Christsozialen beschwören und die CSU-Basis auf den nächsten Wahlkampf einschwören: In rund zwölf Wochen wird ein neues Europaparlament gewählt - und für beide steht viel auf dem Spiel.

Erster Gradmesser für Söder

Weber ist nicht nur Spitzenkandidat von CSU und CDU, sondern auch der gesamten konservativen Europäischen Volkspartei. Für sein großes Ziel, EU-Kommissionspräsident zu werden, ist ein gutes Wahlergebnis die Grundvoraussetzung.

Für Söder wiederum ist es die erste Wahl seit seinem Aufstieg zum CSU-Chef - sie wird somit zu einem ersten Gradmesser im neuen Amt. Nach den schlechten CSU-Resultaten bei der Bundestags- und der Landtagswahl ist die Sehnsucht in der Partei groß nach einem Erfolgserlebnis. Die Christsozialen hoffen auf einen starken "Weber-Effekt" an den Wahlurnen in ganz Deutschland, insbesondere aber im Freistaat.

Die Kundgebung am Mittwoch soll eine Art inoffizieller Start in den Europawahlkampf sein: Söder kündigte eine Veranstaltung "aus einem Guss" an, mit "Manfred und mir als Hauptredner und einer klaren, synchron entwickelten, gemeinsamen Strategie, die pro Europa ist, aber auch ein starkes Bayern in Europa zeigt".

Katarina Barley in Vilshofen

Ganz im Zeichen der Europawahl stehen auch die Aschermittwochskundgebungen weiterer Parteien - mehrere nationale Spitzenkandidaten treten die Reise nach Niederbayern an. So erwartet die SPD in Vilshofen Bundesjustizministerin Katarina Barley, die die Europaliste der Sozialdemokraten anführt. Zudem sprechen Maria Noichl, die bayerische Spitzenkandidatin zur Europawahl, sowie Landeschefin Natascha Kohnen.

Dabei kehrt die SPD nach sieben Jahren im Bierzelt wieder in den Wolferstetter Keller zurück. Statt rund 4.000 Zuhörern können daher maximal 600 Gäste kommen. Offizielle Begründung: Zum 100. Jahrestag des ersten politischen Aschermittwochs wolle man zurück zu den Wurzeln und dem Ursprungsort der traditionsreichen Kundgebungen. Praktischer Grund sind laut Vilshofens SPD-Bürgermeister Florian Gams aber die deutlich geringeren Kosten. Bei der Landtagswahl im Oktober hatte sich das Ergebnis der SPD fast halbiert - das bedeutet auch viel weniger Geld aus der staatlichen Parteienfinanzierung.