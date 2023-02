Aschermittwoch: Söder gegen die Ampel - fast alle gegen die CSU

Grüne: Söder soll endlich seine Arbeit machen

Bei der Kundgebung der Grünen in Landshut wies Landtagsfraktionschefin Katharina Schulze Söders regelmäßige Angriffe in Richtung Berlin zurück: "Immer wieder zeigt er auf die Bundesregierung, wenn in Bayern was nicht klappt: 'Mimimimimi - die Ampel ist Schuld'." An die Adresse des Ministerpräsidenten rief sie: "Ganz ehrlich Markus Söder: Legen Sie mal eine neue Platte auf, machen Sie endlich mal die Arbeit hier in Bayern und hören Sie auf immer nach Berlin zu meckern."

Schulze lobte Niederbayern für die Spitzenposition bei der Solarenergie. "Das zeigt: Es geht, wenn man will", sagte Schulze. "Und deshalb verzeihe ich Euch auch so politische Proleten wie Hubert Aiwanger." Bayerns Wirtschaftsminister war ein beliebtes Ziel der Grünen an diesem Aschermittwoch. Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann sagte, es sei gut, wenn Bayern "zum Mekka der künstlichen Intelligenz" werden solle: "Wenn ich mir die Arbeit von Hubert Aiwanger anschaue, könnte ein wenig künstliche Intelligenz nicht schaden." Aiwanger und Söder seien die "Doppelnullleiter der Energiewende in Bayern". Schulze bekräftigte das Ziel, künftig mitzuregieren: "Die Menschen in Bayern haben Herz und Hirn, jetzt braucht es noch eine Regierung mit Herz und Hirn."

Grünen-Chefin Lang: Söder gefährdet Wohlstand

Grünen-Chefin Ricarda Lang beklagte, als Teil der Berliner Ampel habe die Partei einen schweren Rucksack von 16 Jahren Kanzlerschaft der Union zu tragen: "Warum werden Solarpanels in China gebaut und nicht hier in Bayern?", fragte sie: Weil der frühere Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) "eine florierende Industrie abgewürgt hat und wir so zehntausende von Arbeitsplätze verloren haben".

Die immer wiederkehrenden Warnungen der CSU vor einem Gender-Zwang nannte Lang "Kulturkampftheater auf größter Bühne". Ihr sei es komplett egal, wie Söder rede. Nicht egal sei ihr hingegen, wenn Bayerns Ministerpräsident seine Meinung zum Verbrennermotor wechsle "wie andere ihre Unterhosen" und der Ausbau der Windkraft verschlafen werde. So gefährde Söder den Wohlstand von Bayern und Deutschland.

Aiwanger: Spott für die CSU, Kritik an der Ampel

Spott in Richtung Ampel-Regierung kam auch vom bayerischen Umweltminister Thorsten Glauber bei den Freien Wählern. "Den größten Fachkräftemangel gibt es aktuell in Berlin, er heißt Bundesregierung." Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger grüßte zu Beginn seiner Rede die Koalitionspartner von der CSU. Es sei bekannt, dass der politische Aschermittwoch in Passau das "deutschlandweit größte Treffen von ehemaligen Doktortitelträgern" sei.

Aiwanger ist die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ein Dorn im Auge: Wer nachweislich politisch verfolgt werde, für den gebe es in Bayern Platz, und für den werde auch gesorgt. "Wer aber zu uns kommt und sagt er ist politisch verfolgt und wenn man genau hinschaut ist er mit gefälschtem Ausweis unterwegs und kommt aus einem ganz anderem Land, ist angeblich erst 17 Jahre alt und hat eine Frisur wie ich. Meine Damen und Herren, dann sage ich: Von solchen Betrügern dürfen wir uns nicht verarschen lassen."

Auch die seiner Ansicht nach schleppende Förderung von Wasserstoff-Lkw durch die Bundesregierung ärgert den Freie-Wähler-Chef. Berlin bremse den Fortschritt: "Jeder redet von der Verkehrswende, aber was Berlin anstrebt, ist offenbar das Verkehrsende."