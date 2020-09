vor 38 Minuten

Asche von US-Waldbränden fliegt bis nach Oberbayern

Die Waldbrände, die derzeit zehntausend Kilometer von uns entfernt in den USA brennen, haben auch Folgen für das Klima in München. Durch Luftströmungen gelangten Teile der Aschewolken derzeit bis nach Bayern, so BR-Wetterexperte Michael Sachweh.