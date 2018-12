Aschauer stimmen knapp gegen interkommunalen Schwimmbad-Neubau

Die Frage des Bürgerentscheids zum interkommunalen Schwimmbad-Neubau lautete: "Befürworten Sie folgende Aussage? Ich bin gegen den Bau eines Schwimmbades durch die Gemeinde Aschau a. Inn mit der Stadt Waldkraiburg."

673 Menschen und damit 50,2 Prozent der Menschen beantwortete die Frage mit einem Ja, 667 Stimmberechtige mit einem Nein.

Quorum wurde erreicht

Von den 2556 Stimmberechtigten kamen zwischen 8 und 18 Uhr 985 Bürgerinnen und Bürger in den Abstimmungsbezirk in der Grundschule Aschau am Inn. 393 Personen nutzten vorab die Briefwahl, davon waren 358 Stimmen gültig. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 52,5 Prozent. Das Quorum von 20 Prozent entspricht 512 Stimmen und wurde damit erreicht.

Das Endergebnis des Bürgerentscheids wird am Montag um 19 Uhr im Abstimmungsausschuss bestätigt. Die Schwimmbad-Gegner monieren die dezentrale Lage des Neubaus, die Rodung von drei Hektar Wald, eine fehlende solide Kostenplanung und eine fehlende Bürgerbeteiligung im Vorfeld.

Waldkraiburgs Bürgermeister: Alles auf Anfang!

"Ich bedauere es sehr, dass sich die Aschauer Bürgerinnen und Bürger gegen eine interkommunale Zusammenarbeit mit Waldkraiburg entschieden haben", heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Waldkraiburgs Bürgermeister Robert Pötzsch. Für seine Stadt bedeute dies, "dass wir jetzt wieder von vorne anfangen müssen". Der Stadtratsbeschluss für einen Neubau sei unter der Voraussetzung einer interkommunalen Zusammenarbeit gefasst worden.

Bürgerentscheid in Waldkraiburg ungültig

Das gemeinsame Schwimmbad Aschau/Waldkraiburg hätte rund 10,6 Millionen Euro gekostet, auf Aschau wären rund 1,6 Millionen Euro gefallen. In Waldkraiburg war bereits vor einigen Monaten ein Bürgerentscheid durchgeführt worden. Dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit für den Erhalt des alten Waldkraiburger Bades aus. Der Entscheid war aber ungültig, weil sich zu wenige daran beteiligt hatten.