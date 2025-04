Aschauer Mordfall Hanna: Urteil gegen Beschuldigten aufgehoben

Was genau ist in der Nacht auf den 3. Oktober 2022 passiert, als die Medizinstudentin Hanna W. aus Aschau im Chiemgau ums Leben kam? Der Fall muss nun wohl komplett neu verhandelt werden. Denn das Urteil gegen den mutmaßlichen Mörder von Hanna wurde vom Bundesgerichtshof (BGH) wieder aufgehoben.

Mutmaßlicher Täter wurde zu neun Jahren Haft verurteilt

Der damals 22-jährige Sebastian T. wurde im März 2024 vom Landgericht Traunstein wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe zu neun Jahren Haft verurteilt. Nach den Feststellungen der 2. Jugendkammer des Landgerichts soll er während einer Jogging-Runde gegen 2.30 Uhr zufällig auf Hanna getroffen sein, die gerade auf dem Heimweg von einer Party im beliebten Musikclub "Eiskeller" war. Er und Hanna kannten sich demnach flüchtig.

Daraufhin soll Sebastian die Studentin von hinten attackiert, sie gewürgt und ihr mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen haben, sodass sie bewusstlos wurde. Um die Tat, die laut Staatsanwaltschaft ein sexuelles Motiv hatte, zu vertuschen, soll er sie in den damals Hochwasser führenden Bärbach nahe der Kampenwandbahn geworfen haben. So jedenfalls die Ansicht der Anklage. Hanna ertrank im rund neun Grad kalten Wasser innerhalb von vier bis fünf Minuten.

BGH sieht mögliche Vergangenheit der Jugendkammer

Der 1. Strafsenat des BGH hat jetzt der Revision der Verteidigung von Sebastian T. stattgegeben und das Urteil aufgehoben. Grund für die Entscheidung ist demnach ein Verfahrensfehler, den die Verteidigerin Regina Rick gerügt hatte. Die Vorsitzende der Jugendkammer durfte nicht mehr mitwirken, nachdem sie sich Anfang Januar 2024 in E-Mails mit dem Staatsanwalt über die rechtliche und tatsächliche Würdigung der in der Hauptverhandlung gewonnenen Erkenntnisse ausgetauscht, die Verteidigung hierüber aber in Unkenntnis gelassen hatte, hieß es.

Verteidigerin Rick erfuhr hiervon jedoch erst über einen Monat später, als sie einen Ausdruck der E-Mails zufällig in einem Sonderband der Akten entdeckte. Sie lehnte daher für den Angeklagten die Vorsitzende als befangen ab. Mit dem heimlichen Vorgehen konnte beim Angeklagten der Eindruck entstehen, dass die Vorsitzende sich nicht mehr unparteilich ihm gegenüber verhielt.

Neuer Prozesstermin steht noch nicht fest

Nun muss den Fall eine andere Jugendkammer des Landgerichts Traunstein erneut untersuchen. Wann es zum Prozess kommt, ist noch nicht klar. Die Verteidigerin des Verurteilten sagte dem BR, sie wolle nun rechtlich dagegen vorgehen, dass ihr Mandant bis zu einem neuen Prozess in Haft bleiben muss.