Aschau nimmt Abschied von Hanna

Viele hundert Menschen haben heute Abschied von der 23-jährigen Hanna genommen, die am 3. Oktober ihr Leben verloren hatte, wahrscheinlich durch eine Gewalttat. Beim Gottesdienst fanden nicht alle Trauernden in der Kirche Platz - die Tore blieben offen, die Ansprachen wurden nach außen übertragen.

Angst angesichts des mutmaßlichen Verbrechens

Der Pfarrer sprach auch die Fassungslosigkeit über das mutmaßliche Verbrechen an, die Angst, die seitdem mitten in der Gemeinde um sich greife. Die Polizei tue mit der Soko alles, um die Tat aufzuklären. Die Wahrheit werde helfen müssen, so der Pfarrer, das furchtbare Verbrechen zu ahnden und dann irgendwann Frieden zu stiften.

Lebensfreude und Herzlichkeit

Hanna wäre am 23. Oktober 24 Jahre alt geworden. Viele Freundinnen und Freunde kamen, um Lebewohl zu sagen. In Fürbitten schilderten sie die Lebensfreude und Herzlichkeit der Gestorbenen. Weltoffen sei sie gewesen und reiselustig - und dabei ihrer Heimat tief verbunden. Ein langer Trauerzug bewegte sich dann von der Kirche zum Friedhof.