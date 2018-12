Aschau am Inn: Zeitungstransporter kracht gegen Baum

Schwerer Unfall am Sonntagmorgen bei Aschau am Inn: Eine 34-jährige Zeitungskurier-Fahrerin war laut Polizei in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und wurde dann am Straßenrand gegen den Baum geschleudert. Anschließend schlitterte sie noch in ein Brückengeländer.

Fahrerin nicht angegurtet

Die 34-Jährige war nach ersten Ermittlungen nicht angegurtet. Sie wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ihre 32-jährige Beifahrerin musste mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Transporter befreit werden, sie erlitt bei dem Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der Transporter war mit Tageszeitungen beladen, die bei dem Unfall zum Teil aus dem Fahrzeug fielen.

Handy am Steuer womöglich schuld

Laut Polizei gibt es Anhaltspunkte, dass die Unfallverusacherin zuvor ein Handy benutzt hatte. Genaueres werde jetzt noch geprüft, heißt es. Die Polizei in Waldkraiburg warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, während der Fahrt mit dem Handy zu telefonieren. Erlaubt ist das ohnehin nur mit Freisprechanlage.