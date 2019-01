Aschaffenburgs OB empfing 100.000sten Radfahrer

Dass in nur fünf Monaten die 100.000-Marke geknackt wurde, habe alle Erwartungen übertroffen, erklärte die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Aschaffenburgs Oberbürgermeister ließ es sich nicht nehmen, den Jubiläums-Radler am Donnerstag-Abend persönlich in Empfang zu nehmen. Mit einem Gutschein über 50 Euro bei einem Fahrradgeschäft seiner Wahl bedankte sich Herzog bei Markus Greber für sein umweltbewusstes Verkehrsverhalten, stellvertretend für alle Aschaffenburger, die das Fahrrad im Stadtgebiet für kurze Wege nutzen.

Immer mehr Aschaffenburger setzen aufs Fahrrad

Pro Tag passieren rund 500 Radler die Zählstelle in der Alexandra-Straße in der Aschaffenburger Innenstadt. Dies zeige, welchen Stellenwert das Fahrrad als Verkehrsmittel in Aschaffenburg inzwischen eingenommen habe, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Vor allem Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkauf in die Innenstadt nutzen diesen Straßenabschnitt.