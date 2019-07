Aschaffenburger Wolfgang Gärthe erhält "Stern der Sicherheit"

Gärthe wurde für sein großes Engagement bereits vielfach ausgezeichnet. So bekam er im Jahr 2012 auch das Bundesverdienstkreuz. Wolfgang Gärthe ist unter anderem Initiator des Aschaffenburger Mutig-Preises, mit dem seit 2004 Menschen ausgezeichnet werden, die in besonderem Maße Zivilcourage gezeigt haben. Seit über 20 Jahren unterstützt Gärthe Kinder in Litauen. Außerdem fördert er Schulen in sozialen Brennpunkten. Desweiteren gehört Gärthe dem Bonner Memoranden-Forum an, welches Politiker und Wirtschaftsberater vor allem in großen sozialen Fragen berät.

"Stern der Sicherheit"

Mit der Bayerischen Staatsmedaille "Stern der Sicherheit" würdigt der Bayerische Innenminister seit 2013 herausragende Verdienste um die Innere Sicherheit.