Aschaffenburger Stadtrat stimmt Vorplanung für neues Mainufer zu

Es war ein zähes Ringen am Montagabend im Aschaffenburger Stadtrat: Thema war die geplante Umgestaltung des Mainufers. Uneinigkeit herrschte vor allem bei der Einrichtung von gut 100 Anwohnerparkplätzen in der Suicardusstraße. Dafür soll die Straße unterhalb der Stadtmauer von fünf Meter auf elf Meter verbreitert werden. Am Ende stimmte der Stadtrat aber den Vorplanungen zu den Frei-und Verkehrsanlagen mehrheitlich zu.

Streitpunkt: 22 teils alte Bäume müssten gefällt werden

Der Streitpunkt dabei: Im Zuge der Umgestaltung müssen voraussichtlich auch mehrere alte Bäume gefällt werden. Insgesamt würden für die Umgestaltung des Schlossufers 22 Bäume weichen müssen, dafür würden aber auch 60 neue gepflanzt, erklärte Dirk Kleinrüschkamp, Referent für Bau-und Stadtentwicklung. Das sei eine 1:3-Quote. Aus mehreren Stadtratsfraktionen wie Grüne, SPD und der Kommunalen Initiative (KI) kam vor der Abstimmung der Einwand, nochmals zu prüfen, ob wirklich alle 22 Bäume gefällt werden müssten. Das solle in den weiteren Planungsschritten nochmal genau unter die Lupe genommen werden.

Protestaktion vor der Stadthalle Aschaffenburg

Im Vorfeld der Stadtratssitzung hatten etwa 40 Anwohner und Umweltschützer gegen zu viel Eingriff in die Natur durch die Neugestaltung protestiert. Großes Thema auch hier: die Baumfällungen. Sie forderten von den Stadträten, dass sie der jetzigen Vorplanung nicht zustimmen. Andreas Schulz, erster Vorsitzender der Aschaffenburger Ortsgruppe des BUND, forderte im Gespräch mit BR24: der Baumbestand und die Heckenstrukturen müssten erhalten bleiben, für das Klima, die Menschen und die Fauna vor Ort, wie etwa brütende Vögel oder Mauereidechsen. In Punkto Parkplätze gab er zu bedenken, dass es in der Nähe genügend Parkhäuser gebe.